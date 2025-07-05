Сезон земляники: как и где собирать лесные ягоды в Ленобласти этим летом

Леса Петербурга и Ленинградской области оказались буквально усыпаны земляникой — ягоды поспели раньше обычного и в большом количестве.

Почему земляника поспела раньше и в таком количестве

Теплая и дождливая погода создала идеальные условия для этого любимого многими лакомства. В результате многие горожане отправились на «тихую охоту» за лесной земляникой, а некоторые даже продают собранные ягоды по цене около 1500 рублей за литр.

Интересные факты о землянике: что скрывается под ягодой

Но земляника — это не просто вкусная ягода. Биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» рассказал несколько интересных фактов, которые мало кто знает.

Во-первых, то, что мы привыкли называть земляникой, на самом деле не ягода в привычном смысле. Это разросшееся цветоложе — мелкие семечки, которые выглядят как маленькие орешки на поверхности.

Поэтому ученые называют плод земляники «многоорешком». Кстати, садовая клубника — это всего лишь один из сортов земляники, а сама она — древнее растение, которому более 60 миллионов лет.

Когда собирать и чего опасаться

Сезон земляники Ленобласти длится примерно с середины мая до середины июля, то есть собирать ягоды можно около двух месяцев.

Растет она преимущественно на солнечных опушках, вырубках и в светлых лесах — именно там, где любят греться гадюки.

Поэтому перед сбором ягод очень важно быть осторожным: стоит внимательно осмотреть место, пошуршать палкой по траве, чтобы змеи успели уползти или предупредить вас шипением. Особенно это важно, если вы идете в лес с детьми.

Польза земляники для здоровья и красоты

Кроме того, земляника полезна не только вкусом. В ее «ягодах» содержится медь, которая стимулирует выработку коллагена — вещества, отвечающего за упругость и молодость кожи.

Поэтому из земляники можно делать домашние косметические маски вместо дорогих кремов.

Клубника с фермы: почему она дороже и как выращивают

Что касается сбора и продажи, то сейчас земляника в лесах Ленобласти настолько обильна, что некоторые собирают ее не только для себя, но и для продажи. Цена за литр может доходить до 1500 рублей, что делает сбор ягод выгодным занятием для многих.

Параллельно с лесной земляникой в регионе активно развивается и клубничное хозяйство. Фермеры Ленобласти ждут первый урожай садовой клубники в июле.

В отличие от лесной, клубника выращивается на фермах, и ее цена на рынке значительно выше — от 1000 до 2000 рублей за килограмм в начале сезона.

Однако производство клубники связано с большими затратами: посадка гектара в открытом грунте обходится примерно в 10 миллионов рублей, а зарплаты сборщикам ягод достигают 200 тысяч рублей за сезон.

Из-за этого клубника остается дорогим удовольствием, несмотря на усилия фермеров.

Сейчас землянику можно встретить буквально везде в лесах Ленобласти — от Выборгского до Тосненского района. Это выгодный сезон как для любителей тихой охоты, так и для тех, кто хочет немного подзаработать.