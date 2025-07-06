Шампуры, пансион, отпуска и другие ошибки, которые совершает большинство отдыхающих на курортах

Петербуржцы реже, ведь с детства знают, как говорить их правильно.

На отдыхе человек как будто забывает все нормы: ведёт себя свободнее, говорит, как привык — а значит, сразу становится заметно, насколько грамотка его речь.

И пока одни демонстрируют лёгкость и уверенность, другие — невольно выдают пробелы в образовании. Некоторые языковые ошибки не просто режут слух, но и могут испортить впечатление. Вот самые распространённые из них.

«Пойти на бассейн» — неверно

Так говорят те, кто путает ограниченное пространство с открытым. Правильно: «пойти в бассейн». Потому что бассейн — это чётко очерченное помещение или чаша, в которую погружаются. Как и «в гараж», «в вагон», «в комнату». В то время как «на пляж» — допустимо: пляж не имеет границ, как, скажем, луг или набережная.

«Купаться на пляже» — спорно

Технически купаются в море, в реке, в водоёме. Однако устойчивое выражение «купаться на пляже» давно укоренилось в разговорной речи и редко воспринимается как ошибка. Но если хочется говорить правильно — лучше уточнять: «купаться в море, на пляже».

«Арбузный» или «арбузовый»?

Правильно: «арбузный». Никаких «арбузовых» в литературной норме нет. И хоть звучит по-летнему, форма «арбузовый» считается грубой ошибкой.

По аналогии: малиновый, дынный, яблочный.

«Шампуры» или «шампура»?

Корректно: шампуры. Слово «шампур» склоняется по мужскому роду и во множественном числе принимает окончание -ы.

А вот с «шашлыком» проще — можно и в единственном, и во множественном числе: «шашлык» и «шашлыки» — оба варианта допустимы.

«Пансион» и «пансионат» — не одно и то же

Пансион — это формат проживания: с едой, уборкой и минимумом забот. А пансионат — учреждение, предоставляющее этот самый пансион. Употреблять «пансион» вместо «пансионата» некорректно: это как путать ресторан с ужином.

«Отпуска» или «отпуски»?

Множественное число от слова «отпуск» — «отпуска», а не «отпуски». Точно так же, как «паспорта», «доктора» и «повара». Вариант «в отпуску» допустим разве что в просторечии, но литературной норме соответствует форма: «в отпуске».

«Экскурсия пешая» — звучит суховато

Хотя грамматически допустимо, лучше использовать форму «пешеходная экскурсия». Она устоялась, привычна и звучит благозвучнее, отмечает филолог на Дзене.

«Красивый Сочи» или «красивые Сочи»?

Слово «Сочи» не склоняется. Вариант «в Сочах» — просторечный. Грамматически же Сочи — множественное число. Поэтому допустимы обе формы: «красивый Сочи» (как город) и «красивые Сочи» (как географическое пространство).

Даже на отдыхе речь продолжает говорить о человеке. И пусть за окном — пальмы, жара и полный all inclusive, привычка говорить грамотно и красиво всегда остаётся актуальной.