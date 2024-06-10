Шесть фактов об Анапе, которые стоит знать до поездки: иначе отпуск превратится в кошмар

Обилие различных туров и путевок в Анапу, а также большое количество отелей, ресторанов и развлекательных центров — верный признак того, что город пользуется популярностью у отдыхающих россиян. Но на этом курорте не обошлось и без недостатков. Вот о каких из них стоит узнать прежде чем вы купите билеты.

Обилие солнца

Среди всех краснодарских курортов именно Анапа считается наиболее солнечным. Здесь почти 300 дней в году совсем нет облаков — этот критерий стоит учесть тем, кто не очень хорошо переносит жару. Имейте в виду, что найти здесь участок в тени может быть проблематично.

Цветение моря

Летом прибрежные воды сильно заполнены водорослями. Их очень много и на берегу, и в самой воде. При этом многие из них имеют весьма специфический запах и мешают при купании, цепляясь за купальники и волосы. И хотя персонал их регулярно убирает, для некоторых это может стать серьезным недостатком. Особенно если вы рассчитывали на кристально чистую воду.

Большое количество детей

Поскольку Анапа считается одним из наиболее подходящих и обустроенных для детей курортов, то здесь очень много малышей. Это стоит учесть тем, кто предпочитает более спокойный отдых и хочет побыть в окружении взрослых людей — в таком случае Анапа станет не лучшим курортом для вас.

А вот родителям, желающим отдохнуть всей семьей, наоборот, понравится Анапа. Здесь есть санатории, дельфинарии, аквапарки, игровые центры и много всего, что заинтересует ваше чадо.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Частые перебои электричества

Многие отдыхающие отмечали, что в Анапе постоянно происходят перебои со светом. Особенно часто проблемы возникают вечером. Это мешает заряжать телефон или попросту смотреть телевизор. А ведь на отдыхе хочется, чтобы все работало исправно, а бытовые мелочи не приносили дискомфорт.

Неживописная местность

Тем, кто хочет повидать яркие цветы или необычные пышные деревья, вряд ли понравится Анапа. Здесь растения преимущественно те же, что и в Центральной части России. Таких выдающихся и ярких растений, как, например, в Сочи, здесь не встретить.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Обилие туристов

Наконец, стоит отметить и такой пункт, как заполненные пляжи. Из-за доступности, выгодных цен и системы ол-инклюзив сюда съезжается немало туристов. Поэтому для тех, кто любит размеренный отдых без шумных компаний, Анапа — не лучший вариант.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru