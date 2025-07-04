Отмена скидки — удар по карману: смогут ли россиянам вернуть «половину» штрафа

Вопрос о возвращении прежней системы скидок вызвал широкий резонанс в обществе и экспертном сообществе, разделив мнения о целесообразности и перспективах принятия законопроекта.

В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, предлагающий вернуть 50-процентную скидку при быстрой оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Инициатором выступил депутат Ярослав Нилов, аргументируя необходимость данной меры снижением нагрузки на органы принудительного взыскания.

Вопрос о возвращении прежней системы скидок вызвал широкий резонанс в обществе и экспертном сообществе, разделив мнения о целесообразности и перспективах принятия законопроекта.

Законопроект: надежда на облегчение финансового бремени?

По словам Ярослава Нилова, возвращение 50-процентной скидки позволит сохранить нагрузку на специалистов органов принудительного взыскания на прежнем уровне.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что одновременное увеличение сумм штрафов и снижение размера скидки приведет к значительному росту нагрузки на систему.

«При одновременном увеличении суммы штрафов и снижении скидки нагрузка только возрастет», — говорится в документе.

Как пишет autonews.ru, законопроект также предусматривает сохранение действующей с 1 января 2025 года скидки в 25% при оплате штрафов в период с 21 по 30 день после вынесения постановления.

Таким образом, водителям будет предоставлена возможность немного сэкономить, даже если они не успели оплатить штраф в первые 20 дней.

Исторический контекст: почему отменили «золотое» правило?

До недавнего времени в России действовала система, позволяющая водителям оплачивать большинство дорожных штрафов со скидкой 50% при условии погашения задолженности в течение 20 дней с момента вынесения постановления о совершении правонарушения.

Однако, с начала 2025 года эта мера была отменена, а размеры штрафов увеличены. Данное решение вызвало недовольство среди автомобилистов и стало поводом для критики со стороны экспертов.

До 1 января 2025 года в России действовала скидка в размере 50% на оплату большинства дорожных штрафов. Согласно упраздненному правилу, оплатить штрафы водители могли в половинчатом размере при условии погашения задолженности в 20-дневный период с момента вынесения постановления о совершении правонарушения.

Экспертные оценки: мнения разделились

Профильные эксперты ранее неоднократно положительно оценивали идею возвращения 50-процентной скидки, отмечая ее доказанную эффективность за годы действия. Многие считают, что данная мера стимулирует водителей к своевременной оплате штрафов и снижает нагрузку на органы принудительного взыскания.

Однако, инициатор первоначального введения скидки и нештрафуемого порога скорости, экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, выразил скептицизм по поводу перспектив принятия законопроекта.

По его мнению, инициатива является лишь способом привлечения внимания и не имеет реальных шансов на успех.

«Это самопиар ЛДПР чистой воды. Один шанс из миллиона, что, если администрация захочет дать им очки, им дадут отличиться. Или это будет просьба правительства, от которой нельзя отказаться. Нилову не результат нужен, нужна упоминаемость. Не для этого Минфин работал», — заявил Лысаков.

Неопределенность сохраняется

Таким образом, вопрос о возвращении 50-процентной скидки за быструю оплату штрафов за нарушение ПДД остается открытым.

Законопроект внесен в Госдуму, но его дальнейшая судьба зависит от множества факторов, включая политическую конъюнктуру и экономическую целесообразность. Водителям остается лишь следить за развитием событий и надеяться на благоприятный исход.