Сколько лет даме бальзаковского возраста: вот правильный ответ

Пожалуй, каждый хоть раз в своей жизни слышал выражение «дама бальзаковского возраста». Однако если спросить, сколько же это лет, хотя бы примерно, многие вряд ли смогут ответить правильно. Если вы тоже затрудняетесь дать ответ, то самое время разобраться, откуда же появился этот термин.

Как считают в России

Обычно, услышав это выражение, в голову приходит дама возраста 50-55 лет. Как правило, это умудренная опытом женщина, которая отчаялась найти свою любовь и непременно страдает от одиночества.

И каково же оказывается удивление читателей, когда они узнают, о каком возрасте шла речь на самом деле. И что в итоге скрывается за этим выражением.

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Откуда взялось понятие «‎бальзаковский возраст»

Как можно догадаться из названия, фраза зародилась благодаря французскому писателю Оноро де Бальзаку. А именно — благодаря его роману «Тридцатилетняя женщина». Роман состоял из шести новелл, которые публиковались с 1830 по 1842 год. В 1832 как раз вышла третья по счету, и называлась она «В тридцать лет».

Считается, что прототипом главной героини являлась графиня Лаура де Берни, в которую Бальзак был влюблен в юношеские годы. На момент начала их романа ему было около 23 лет, а ей — чуть больше 40. Поэтому читатели произведения сошлись во мнении, что возраст героини романа, виконтессы д’Эглемон, варьируется в пределах 30-40 лет. Именно такой промежуток и является тем самым «‎бальзаковским возрастом».

Примечательно то, что в самой Франции такого фразеологизма нет. Он знаком только русскоязычным читателям. Позже это выражение не раз встречалось в отечественной литературе. Вот что говорил герой рассказа Чехова «От нечего делать», когда застал свою жену с молодым любовником:

«‎Ах ты, бесстыдница! Впрочем, что ж? Бальзаковский возраст! Ничего не поделаешь с этим возрастом! Понимаю!»

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Дама бальзаковского возраста — какая она

В большинстве случае выражение почему-то употребляют в качестве насмешки. Хотя мало кто задумывается о том, какой была героиня романа, и что сам автор хотел сказать своим произведением.

Например, в первое время после выхода книги, «‎дамами бальзаковского возраста‎» иронично называли женщин, которые вдохновлялись главной героиней и хотели на нее походить. Позже это значение утратило свою актуальность, и его стали использовать для описания уставшей, одинокой женщины.

Но на деле бальзаковский возраст — отнюдь не то же самое, что и «‎старая дева». Напротив, виконтесса д’Эглемон отличалась независимостью: она была самостоятельна и смела в своих суждениях, а также не боялась свободно проявлять свои чувства.

Более того, своим произведением Бальзак воспел право женщин на любовь в любом возрасте, подчеркнув, что они могут быть любимы и желанны всегда, пишет портал «‎Культура».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru