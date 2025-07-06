Спасение для ног и персидских ковров: почему на Востоке носили обувь с загнутыми носами

Теперь показывают в кино и мультиках, но используют реже.

Остроносые туфли с загнутыми вверх носами — не просто восточная экзотика. Они бытовали от Индии до Монголии и имели практическое и религиозное значение.

Буддизм и бережное хождение

В Индии, Монголии, Бурятии и Калмыкии загнутые носы и мягкая подошва помогали не повреждать траву, что соответствовало буддийским принципам. А бубенчики на концах распугивали насекомых и грызунов.

Военное и охотничье удобство

У воинов обувь с каблуком и загнутым носом облегчала использование стремян. При падении нога легче выскакивала из стремени. В охоте такая форма была удобна и на лыжах: лучше фиксировала ногу в креплении.

Песок, ковры и шаровары

В Египте и Средней Азии загнутый носок защищал от песка, а во дворцах с коврами — не цеплялся за ворс. В Турции такая обувь отлично сочеталась с шароварами: не наступали на широкие штанины.

Наследие на Руси

Сапоги с загнутыми носами носили и русские князья. Это была обувь наездников: и в стремени удобно, и подошва меньше изнашивалась. Учитывая, насколько обувь была дорогой, это было разумное решение.