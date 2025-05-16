Сколько стоит хорошая жизнь: спрогнозирована стоимость пенсионного балла в 2026 году

Пенсионный балл в 2026 году будет стоить около 160 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Что означает этот прогноз для российских пенсионеров и как изменятся их выплаты в ближайшие годы?

Рост пенсионного балла: тенденции и прогнозы

«Стоимость одного пенсионного балла в настоящее время составляет 145,69 руб. На 1 января 2022 года она была 107,36 руб. То есть за три года стоимость пенсионного балла выросла практически на 36%», — отметил Балынин.

Рост стоимости пенсионного балла — важный фактор, влияющий на размер пенсионных выплат россиян.

Год Стоимость пенсионного балла (руб.) Изменение (%) Примечания 2022 (1 янв.) 107,36 - Начальная точка для анализа роста стоимости балла 2023 ~124,32* +15,8%* (примерно) Примерный расчет исходя из общего роста за 3 года (36%) 2024 ~133,01* +7%* (примерно) Примерный расчет исходя из роста 9,5% в 2025 и 36% за 3 года 2025 145,69 +9,5% по сравнению с 2024 Рост сначала планировался на 7,3%, затем увеличен до 9,5% 2026 (1 февр.) 156,76 +7,6% по сравнению с 2025 Первый этап двухэтапной индексации, согласно прогнозу Минэкономразвития 2026 (1 апр.) ~160,00 Дополнительный рост на несколько % Второй этап индексации, итоговая стоимость около 160 рублей

Важность социальной задачи: индексация пенсий продолжится

«Выплата пенсий является важнейшей социальной задачей государства, поэтому стоимость пенсионного балла будет увеличиваться и дальше, в этом я не сомневаюсь. Полагаю, что за счет вводимой в 2026 году двухэтапной индексации пенсий мы можем на следующий год получить примерно такие же темпы индексации, которые видели в текущем году», — добавил эксперт.

Государство уделяет большое внимание поддержке пенсионеров, и индексация пенсий — один из ключевых инструментов этой поддержки.

Двухэтапная индексация: февраль и апрель

По его словам, исходя из недавнего прогноза Минэкономразвития РФ по инфляции на 2025 год (7,6%), на первом этапе с 1 февраля 2026 года стоимость пенсионного балла увеличится на 7,6%. То есть стоимость пенсионного балла с 1 февраля 2026 года составит 156,76 рубля, уточнил экономист.

Двухэтапная индексация — это механизм, который позволяет учесть изменения в экономике и более точно рассчитать размер пенсионных выплат.

Рост выше инфляции: прогноз на апрель

По его мнению, на втором этапе индексации стоимость пенсионного балла может еще немного увеличиться — на несколько процентов, что обеспечит рост стоимости одного пенсионного балла в апреле 2026 года примерно до 160 рублей.

Это означает, что стоимость балла в 2026 году увеличится темпами, превышающими уровень инфляции. Рост пенсий выше уровня инфляции — важный показатель, который позволяет пенсионерам сохранить свою покупательскую способность.

Как рассчитать пенсию: формула успеха

Пенсия россиян складывается из двух составляющих — фиксированной выплаты и стоимости пенсионного балла, умноженного на их количество. Например, если бы человек в 2025 году получал пенсию и накопил 100 пенсионных баллов, его пенсия составила бы 23 476,7 рубля (из них 8907,7 рубля — фиксированная выплата, а 14 569 рублей — стоимость 100 баллов).

Эта простая формула позволяет каждому пенсионеру рассчитать примерный размер своей выплаты.