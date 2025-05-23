Сразу готовятся, сразу вредят? Чем каши быстрого приготовления отличаются от классических

Быстрые или «растворимые» каши — это злаки, прошедшие специальную обработку, благодаря которой их можно не варить, а просто заварить кипятком.
Такие каши готовятся за 3–5 минут и особенно популярны у тех, кто экономит время. Но в чём разница с обычными крупами, кроме скорости?
Как их делают
Быстрые каши получают методом микронизации: крупу сначала пропаривают, потом облучают инфракрасными лучами, чтобы зерно «вспучилось» изнутри (аналогично тому, как лопается попкорн).
Затем его плющат в тонкие хлопья. Такой продукт заваривается в считаные минуты, и за счёт рыхлой структуры он быстрее усваивается.
В чём плюсы
- Удобство и скорость приготовления
- Белки из таких каш усваиваются лучше
- Можно готовить без плиты и варки
А минусы?
Пища, которая легко усваивается, может иметь и высокий гликемический индекс — то есть моментально повышать уровень сахара в крови.
Особенно это касается тех быстрых каш, куда производитель добавляет сахар, соль и ароматизаторы, имитирующие вкус ягод или фруктов. Кроме того, при обработке часть крахмала превращается в простые сахара — а это уже лишние калории и риск развития диабета.
Итог
Если выбирать — лучше брать каши из овсянки, гречки или ячменя без добавок и сахара. Быстрые каши подойдут как перекус, но для полноценного питания лучше всё же традиционные крупы, которые требуют варки: они богаче клетчаткой, витаминами и дольше дают чувство сытости.