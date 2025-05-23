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Сразу готовятся, сразу вредят? Чем каши быстрого приготовления отличаются от классических

Опубликовано: 23 мая 2025 10:59
Быстрозавариваемая каша
Сразу готовятся, сразу вредят? Чем каши быстрого приготовления отличаются от классических
Фото: Городовой.ру

За удобство приходится платить.

Быстрые или «растворимые» каши — это злаки, прошедшие специальную обработку, благодаря которой их можно не варить, а просто заварить кипятком.

Такие каши готовятся за 3–5 минут и особенно популярны у тех, кто экономит время. Но в чём разница с обычными крупами, кроме скорости?

Как их делают

Быстрые каши получают методом микронизации: крупу сначала пропаривают, потом облучают инфракрасными лучами, чтобы зерно «вспучилось» изнутри (аналогично тому, как лопается попкорн).

Затем его плющат в тонкие хлопья. Такой продукт заваривается в считаные минуты, и за счёт рыхлой структуры он быстрее усваивается.

В чём плюсы

  • Удобство и скорость приготовления
  • Белки из таких каш усваиваются лучше
  • Можно готовить без плиты и варки

А минусы?

Пища, которая легко усваивается, может иметь и высокий гликемический индекс — то есть моментально повышать уровень сахара в крови.

Особенно это касается тех быстрых каш, куда производитель добавляет сахар, соль и ароматизаторы, имитирующие вкус ягод или фруктов. Кроме того, при обработке часть крахмала превращается в простые сахара — а это уже лишние калории и риск развития диабета.

Итог

Если выбирать — лучше брать каши из овсянки, гречки или ячменя без добавок и сахара. Быстрые каши подойдут как перекус, но для полноценного питания лучше всё же традиционные крупы, которые требуют варки: они богаче клетчаткой, витаминами и дольше дают чувство сытости.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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