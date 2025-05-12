Степная экзотика и классика жанра: где летом без визы отдохнуть петербуржцам

Чтобы не пришлось тратить деньги на консульства и добираться до места сутками.

Если хочется солнца, моря и не хочется тратить нервы на оформление виз, выбор всё ещё есть. Как рассказала «Городовому» Кристина Лазарева, менеджер туристической компании TOURisME, даже в 2025 году можно спланировать бюджетный отдых, не выезжая далеко и не утопая в бумажной волоките.

Классика жанра — Турция и Тунис

Они остаются в топе — за счёт «всё включено», прямых рейсов, понятного сервиса и доступных цен. «Если ловить раннее бронирование или горящие туры, можно уложиться даже в весьма скромный бюджет», — отмечает Лазарева.

Соседи с душой — Грузия и Армения

Горы, шашлыки, хинкали, вино, уютные улицы и минимальный языковой барьер — всё это делает Кавказ хорошей альтернативой пляжному отдыху. А жильё и еда здесь стоят в разы дешевле, чем на популярных европейских курортах.

Экзотика поближе — Узбекистан и Казахстан

Кому хочется чего-то необычного, но без визы — добро пожаловать в Среднюю Азию. Там и древние города вроде Самарканда, и степные просторы, и по-прежнему очень доступные цены.

Азиатская мекка — Таиланд

Да, там сезон дождей, но он переменчивый, и дождь может идти полчаса в день. Билеты — акционные, еда и жильё — недорогие. А уж райская природа никуда не делась.

ОАЭ — дешёвая роскошь летом

Если жара не пугает, то можно урвать шикарный отель со скидкой. Летом в Эмиратах — сезон низких цен, а ещё можно попасть на крупные распродажи в моллах.

А если никуда не лететь?

Всегда есть Абхазия и родное черноморское побережье. Правда, надо заранее искать билеты, особенно на поезда: в сезон они раскупаются как горячие пирожки.

Вывод? Даже без визы и с ограниченным бюджетом можно устроить себе отпуск — уютный, вкусный и запоминающийся. Главное — понимать, что отдых — это не всегда пляж и пальмы. Иногда достаточно гостеприимного города, вкусной еды и приятной компании.