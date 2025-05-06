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Самозанятые против «Москвичей»: как новый закон повлияет на рынок такси

Опубликовано: 6 мая 2025 15:03
Москвич
Самозанятые против «Москвичей»: как новый закон повлияет на рынок такси
globallookpress/ Elena Mayorova

Скоро вступят в силу новые правила игры на дорогах России.

Российских перевозчиков вынуждают пересесть на отечественные машины. Комитет Государственной думы по транспорту рассмотрел законопроект, касающийся локализации автомобилей такси. Первоначально планировалось, что с ноября 2025 года для перевозок пассажиров можно будет использовать только отечественные автомобили. Однако сроки вступления в силу этого закона были сдвинуты на 2026 год.

Это вызвало дискуссии в профессиональном сообществе и среди экспертов отрасли.

Суть законопроекта: поддержка отечественного автопрома

Основная цель законопроекта — поддержка отечественного автопрома и стимулирование производства автомобилей с высокой степенью локализации компонентов. Оценка степени локализации будет проводиться с использованием системы баллов.

Как пишут «Известия», это должно способствовать развитию российской автомобильной промышленности и созданию новых рабочих мест. В теории, это хороший стимул для развития отечественного автопрома.

Неготовность к переменам: проблемы автопарков

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская отметила, что большинство российских компаний не готовы к приобретению отечественных автомобилей для обновления своих автопарков. Это связано с несколькими факторами, включая высокую стоимость отечественных машин, отсутствие подходящих моделей и недостаточную развитость сервисной инфраструктуры.

По ее словам, перенос сроков не решит проблему, если она не будет решена комплексно.

Взвешенный подход: учет интересов всех сторон

Эксперты подчеркивают необходимость взвешенного подхода к реализации законопроекта. Важно учесть интересы всех заинтересованных сторон, особенно регионов, в которых бизнес-модель регионального такси кардинально отличается от легковых перевозок в крупных городах.

В некоторых регионах, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, большинство водителей работают как самозанятые на личных автомобилях.

Самозанятые и личные автомобили: ключевые вопросы

Глава центра компетенций Международного Евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус отмечает, что в законопроекте должны быть механизмы, регулирующие работу такси, а не только требования к автомобилю. Он подчеркивает, что нельзя распространять требования о локализации на личные автомобили частных водителей, которые не имеют доступа к лизингу.

Руководитель Союза самозанятых России Иван Литвинов отметил недоступность лизинга для большинства частных водителей и высокую стоимость автокредитов.

Проблемы с отечественными автомобилями

Представители компаний отмечают отсутствие отечественных бюджетных автомобилей, которые удовлетворяли бы требованиям отрасли. Многие предпочитают более надежные и экономичные иностранные автомобили. Это осложняет переход на отечественные модели.

Последствия для рынка такси

Реализация законопроекта может привести к изменениям на рынке такси. Возможно увеличение стоимости услуг такси, особенно в период перехода на отечественные автомобили. Также может произойти сокращение автопарков и снижение доступности услуг. Необходимо тщательно продумать механизмы поддержки компаний и водителей в период перехода на новые автомобили.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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