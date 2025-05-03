Тайны, которые пугают: эти экспонаты Эрмитажа окутаны загадками и мистикой

В главном музее нашей страны хранятся не только картины и скульптуры, но даже мумии. Некоторые из экспонатом хранят свои тайны, которые иногда все же проясняются.

В Эрмитаже хранятся не просто произведения искусства, а настоящие загадки, которые уже много лет будоражат воображение и вызывают мистические ассоциации. Среди них — знаменитый «Черный квадрат» Казимира Малевича, древние саркофаги и мумии, а также загадочные статуи. Давайте разберемся, почему эти экспонаты считаются не только шедеврами, но и окутаны тайной.

«Черный квадрат»

Картина Казимира Малевича «Черный квадрат» — это настоящий символ революции в искусстве XX века. Малевич создал ее в 1915 году как часть авангардной оперы «Победа над солнцем» и представил на выставке «0,10», где повесил в «красном углу» — традиционном месте для икон в русских домах. Это был вызов традиционному искусству и религии, своего рода протест против устоев, ведь квадрат стал «иконой нового времени».

Интересно, что у «Черного квадрата» есть своя мистическая аура. Некоторые считают, что картина обладает энергетикой, которая может вызывать у зрителей тревогу или даже обмороки. Это связано с тем, что Малевич воспринимал ее как своего рода портал в высший мир, четвертое измерение, которое может постичь лишь через искусство супрематизма.

«Гробница Гомера»

В залах Эрмитажа хранится саркофаг II века нашей эры, который получил шуточное название «Гробница Гомера». На самом деле это не гробница великого поэта, а древнеримский саркофаг, украшенный сценами сражения кентавров с львом и пантерой. Интересно, что задняя стенка саркофага отличается по стилю от лицевой, что говорит о возможной переделке или использовании саркофага повторно, сообщает АиФ Санкт-Петербург.

Этот экспонат вызывает вопросы о том, кто был его настоящим владельцем и почему именно такие сюжеты выбраны для украшения.

Древнеегипетская мумия

Есть в Эрмитаже и мумии, и одна из них долгое время считалась женской. Однако при компьютерной томографии в 2017 году выяснилось, что при жизни этот человек был мужчиной, предположительно жрецом Амуна Пакешом, жившим около 2500 лет назад. Это открытие изменило представление о происхождении и истории этого экспоната, добавив ему загадочности и исторической ценности.

Богиня Мут-Сохмет

Статуя богини Мут-Сохмет с головой львицы — одна из самых загадочных фигур в Египетском зале Эрмитажа. Она богиня войны и палящего солнца, известная своей кровожадностью. Легенды гласят, что ее остановили, подмешав в пиво краситель, который она приняла за кровь. Сотрудники музея замечают, что ноги статуи покрываются красноватым налетом перед крупными катастрофами и кризисами в России, последний раз это происходило в 1991 году.