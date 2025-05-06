Кремлевская стена за Московским вокзалом: откуда она взялась и почему ее не замечают туристы

Загадочная стена стоит уже более 100 лет, но является «невидимкой» для туристов.

На территории Московского вокзала в Санкт-Петербурге находится кирпичная стена, напоминающая крепостную стену Кремля. Многие считают ее просто декоративным элементом, не знают об ее удивительной истории, связанной с Феодоровским собором и событиями начала XX века.

Подворье Феодоровского монастыря: начало истории

В конце XIX века на этом месте находилось подворье Феодоровского Городецкого мужского монастыря Нижегородской епархии. Архимандрит Алексий (Яковлев), настоятель подворья, добился разрешения на строительство сначала часовни, а затем и небольшого храма, который был освящен в 1904 году. Как пишет канал «Путешествия по городам и весям», этот храм стал первоначальным прообразом величественного собора, построенного позже.

Строительство Феодоровского собора: амбициозный проект

К 1909 году архимандрит Алексий задумал строительство величественного храма в честь 300-летия дома Романовых. Его идея была поддержана на высшем уровне, и был создан специальный Строительный комитет под покровительством великого князя Михаила Александровича. Были представлены три проекта, и победителем стал молодой архитектор Степан Кричинский с проектом в стиле ростовских храмов XVII века.

Сбор средств и архитектурное решение

Средства на строительство собирались всем миром, при этом первым жертвователем стал Иоанн Кронштадтский. Император выделил 25 тысяч рублей, а в общей сложности было собрано около 500 тысяч рублей.

Для того чтобы спрятать вид на товарную станцию, была построена кирпичная стена, символизирующая единение Москвы и Санкт-Петербурга. Эта стена стала своеобразной «кремлевской стеной» Петербурга из-за внешнего сходства.

Освящение храма и дальнейшая судьба

Освящение верхнего храма состоялось в январе 1914 года. Рядом с собором были построены Дом причта и другие постройки. Октябрьская революция прервала дальнейшее строительство храма, который был закрыт в 1932 году и превращен в молокозавод.

В последующие десятилетия здание было значительно перестроено и расширено.

Восстановление Феодоровского собора

Только к 2013 году Феодоровский собор был восстановлен в своем первоначальном виде. Это было сложное и дорогостоящее мероприятие, потребовавшее многих лет работы и значительных финансовых вложений. Восстановлен был даже Дом причта, разрушенный в 60-х годах XX века. Его восстановили по сохранившимся чертежам и единственной старой фотографии.

«Невидимка» для туристов

Поскольку стена находится за вокзалом, то ее практически не видно, хотя это и центр Петербурга. Обычно гости города идут в другую сторону по Невскому проспекту и уникальный объект остается без должного внимания. А вот петербуржцам это место хорошо знакомо. Особенно православным, поскольку Феодоровский собор пользуется популярностью у горожан.