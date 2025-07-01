Мосты-призраки Петербурга: как один мост «переехал» и сменил имя, оставив путаницу в истории

Вокруг описания границ ремонта Петроградской набережной Санкт-Петербурга разгорелся спор, выявивший интересные факты из истории городских мостов.

Неточность, казалось бы, несущественная — в акте историко-культурной экспертизы граница ремонта указана как «… до Сампсониевского моста», тогда как в техническом задании фигурировал Гренадерский мост. Случайность? Ошибка?

Вовсе нет — за этим кроется запутанная и увлекательная история названий переправ через Большую Невку.

Сампсониевский мост — призрак прошлого

Утверждение о прежнем названии Гренадерского моста верно. Действительно, в районе современного Гренадерского моста в XVIII — начале XIX века располагался наплавной мост, который носил название Сампсониевский.

Это название впоследствии было перенесено на другое место, не имея прямого отношения к современному Сампсониевскому мосту.

Первая наплавная переправа в районе нынешнего Гренадерского моста появилась в 1758 году, став пятым наплавным мостом в Санкт-Петербурге. Этот плашкоутный мост с разводным пролетом для пропуска судов играл важную роль в транспортной системе города.

Топонимические источники подтверждают, что в XVIII веке и первой половине XIX века на этом месте существовал наплавной мост, имевший различные вариации названия «Сампсониевский»: Самсоньевский мост (1767–1799), Самсоновский мост (1787–1800), Самсониевский мост (1777–1799), Сампсониевский мост (1800–1800-е гг.) или Сампсоньевский мост (1800–1801), Самсоновский мост (1820).

Название происходило от расположенного на правом берегу реки собора Святого Сампсония Странноприимца. Эта топонимическая связь была четко установлена еще в XVIII веке.

Переезд Сампсониевского моста и рождение Гренадерского

Ключевым моментом в истории названий стал 1806 год — наплавной мост был перенесен вверх по течению Большой Невки на место современного Сампсониевского моста. Этот перенос был вызван практическими соображениями и изменением транспортных потребностей города.

На старом месте была организована лодочная переправа, которая функционировала до строительства постоянного моста.

Таким образом, название «Сампсониевский» переместилось вместе с мостом на новое место.

Современный Сампсониевский мост получил свое официальное название в 1822 году по Большому Сампсониевскому проспекту. До этого он назывался Выборгским мостом с 1784 года, поскольку вел на Выборгскую сторону. Стоит отметить, что с 6 октября 1923 года по 4 октября 1991 года он носил имя моста Свободы.

Гренадерский — от казарм до современного моста

В 1904-1905 годах на месте прежней наплавной переправы был сооружен первый постоянный мост — 12-пролетный деревянный балочно-подкосный мост на свайных основаниях с двукрылым разводным пролетом.

Как пишет «Кругозор Проектировщика», 17 июня 1904 года мост получил название «Гренадерский» в честь лейб-гвардии Гренадерского полка, казармы которого располагались неподалеку на левом берегу Большой Невки.

Деревянный Гренадерский мост просуществовал до 1951 года, когда была проведена его реконструкция по проекту инженера В.В. Блажевича. Количество пролетов увеличили с 12 до 18, деревянные опоры отремонтировали, а разводной пролет стал металлическим однокрылым и был оснащен электромеханическим приводом.

Современный трехпролетный металлический мост был построен в 1971-1975 годах по проекту инженеров института «Ленгипроинжпроект» В.В. Демченко, Б.Б. Левина, Ю.Л. Юркова и архитекторов Л.А. Носкова и П.А. Арешева.

Новый мост был возведен на 90 метров ниже по течению от старого моста и открыт для движения в 1974 году. Его длина составляет 218 метров, а ширина — 27 метров.

Топонимическое наследие: две независимые истории

Современные Гренадерский и Сампсониевский мосты имеют независимые топонимические истории, несмотря на то, что название «Сампсониевский» когда-то принадлежало переправе в районе нынешнего Гренадерского моста.

Исторические документы подтверждают, что были также варианты названий, такие как Самсонский (1828) и Самсониевский (1829–1907), которые использовались в XVIII–XIX веках.

Таким образом, спор о границах ремонта Петроградской набережной выявил интересную топонимическую коллизию, связанную с историей названий мостов через Большую Невку.

Название «Сампсониевский» когда-то принадлежало переправе в районе нынешнего Гренадерского моста, но затем «переехало» вместе с мостом, оставив после себя след в истории города.

Этот случай — напоминание о том, что топонимика Петербурга — это сложный и многослойный пласт культуры, требующий внимательного изучения и бережного отношения.