Три из двадцати одного: какие марки купальников прошли строгую проверку Роскачества

Роскачество провело масштабную проверку женских слитных купальников от 21 популярного бренда и выявило, что только три из них полностью соответствуют высоким требованиям качества и безопасности.
Остальные 18 брендов показали разные проблемы, которые могут повлиять на комфорт и долговечность купальников.
Что проверяли?
Эксперты оценивали купальники по 53 параметрам, включая безопасность материалов, прочность ткани и швов, износостойкость, эластичность, устойчивость окраски к поту, морской воде и ультрафиолету, а также достоверность маркировки.
Особое внимание уделялось тому, насколько изделия комфортны в носке и долговечны при активном использовании.
Основные проблемы у большинства брендов
Недостаточная воздухопроницаемость обнаружена у Women'Secret, Befree, Termit и «Черемушки». Это значит, что кожа в купальнике может «не дышать», что снижает комфорт и может привести к раздражениям.
Плохая устойчивость окраски: у Reebok краска быстро выцветает под воздействием пота, а у Edge Planet — при контакте с морской водой. Это означает, что купальник быстро теряет внешний вид после нескольких купаний.
Недостоверная или неполная маркировка была замечена у Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet. Это затрудняет правильный уход за изделием и может вводить покупателя в заблуждение.
Низкая прочность ткани и швов выявлена у Tezenis — купальник может быстро порваться или деформироваться при носке.
Проблемы с эластичностью и износостойкостью у Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas и Joss. Такие купальники могут плохо сидеть на теле и быстро терять форму.
Низкая устойчивость окраски к ультрафиолету у Termit — купальник быстро выгорает на солнце.
Какие купальники прошли проверку?
Всем требованиям Роскачества соотвествовали три марки: это Incanto (Китай), Karosport (Россия) и 25Degrees (Китай).
Что это значит для покупателей?
Роскачество отмечает, что их стандарты — добровольные и более жесткие, чем обязательные технические регламенты.
Несоответствие этим стандартам не является нарушением закона, но лишает производителей возможности получить государственный знак качества, который помогает покупателям ориентироваться в надежных товарах.
Тем не менее Роспотребнадзор по итогам проверки направил предостережения производителям, допустившим нарушения, а у некоторых брендов временно приостановил действие сертификатов соответствия.
Почему это важно?
Покупая купальник, многие ориентируются на бренд и внешний вид, но качество материалов и соответствие стандартам напрямую влияют на комфорт, долговечность и безопасность изделия.
Например, плохая воздухопроницаемость или слабая устойчивость окраски могут превратить отдых у воды в неприятный опыт.
Поэтому стоит обращать внимание не только на бренд, но и на наличие подтвержденных сертификатов качества, а также отзывы и результаты независимых проверок.
Так что, если вы планируете обновить свой пляжный гардероб, стоит обратить внимание на бренды, которые прошли проверку Роскачества. Они показали себя с лучшей стороны по всем важным параметрам качества и безопасности.