Три из двадцати одного: какие марки купальников прошли строгую проверку Роскачества

Многие знаменитые бренды не соответствуют требованиям системы мониторинга качества товаров в России.

Роскачество провело масштабную проверку женских слитных купальников от 21 популярного бренда и выявило, что только три из них полностью соответствуют высоким требованиям качества и безопасности.

Остальные 18 брендов показали разные проблемы, которые могут повлиять на комфорт и долговечность купальников.

Что проверяли?

Эксперты оценивали купальники по 53 параметрам, включая безопасность материалов, прочность ткани и швов, износостойкость, эластичность, устойчивость окраски к поту, морской воде и ультрафиолету, а также достоверность маркировки.

Особое внимание уделялось тому, насколько изделия комфортны в носке и долговечны при активном использовании.

Основные проблемы у большинства брендов

Недостаточная воздухопроницаемость обнаружена у Women'Secret, Befree, Termit и «Черемушки». Это значит, что кожа в купальнике может «не дышать», что снижает комфорт и может привести к раздражениям.

Плохая устойчивость окраски: у Reebok краска быстро выцветает под воздействием пота, а у Edge Planet — при контакте с морской водой. Это означает, что купальник быстро теряет внешний вид после нескольких купаний.

Недостоверная или неполная маркировка была замечена у Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet. Это затрудняет правильный уход за изделием и может вводить покупателя в заблуждение.

Низкая прочность ткани и швов выявлена у Tezenis — купальник может быстро порваться или деформироваться при носке.

Проблемы с эластичностью и износостойкостью у Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas и Joss. Такие купальники могут плохо сидеть на теле и быстро терять форму.

Низкая устойчивость окраски к ультрафиолету у Termit — купальник быстро выгорает на солнце.

Какие купальники прошли проверку?

Всем требованиям Роскачества соотвествовали три марки: это Incanto (Китай), Karosport (Россия) и 25Degrees (Китай).

Что это значит для покупателей?

Роскачество отмечает, что их стандарты — добровольные и более жесткие, чем обязательные технические регламенты.

Несоответствие этим стандартам не является нарушением закона, но лишает производителей возможности получить государственный знак качества, который помогает покупателям ориентироваться в надежных товарах.

Тем не менее Роспотребнадзор по итогам проверки направил предостережения производителям, допустившим нарушения, а у некоторых брендов временно приостановил действие сертификатов соответствия.

Почему это важно?

Покупая купальник, многие ориентируются на бренд и внешний вид, но качество материалов и соответствие стандартам напрямую влияют на комфорт, долговечность и безопасность изделия.

Например, плохая воздухопроницаемость или слабая устойчивость окраски могут превратить отдых у воды в неприятный опыт.

Поэтому стоит обращать внимание не только на бренд, но и на наличие подтвержденных сертификатов качества, а также отзывы и результаты независимых проверок.

Так что, если вы планируете обновить свой пляжный гардероб, стоит обратить внимание на бренды, которые прошли проверку Роскачества. Они показали себя с лучшей стороны по всем важным параметрам качества и безопасности.