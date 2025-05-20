Зиновьев в костре: как обычный пионерский зажим стал причиной политического скандала и символом «врагов народа»

Куда исчезла жуткая деталь пионерского галстука и что скрывалось в пламени костра?

Пионерский галстук считался основным и непременным атрибутом каждого советского пионера. Стандартный галстук представлял собой равнобедренный треугольник с основанием 100 см и высотой 30 см, при этом считалось, что три угла галстука символизировали связь трех поколений: коммунистов, комсомольцев, пионеров. Чаще всего они были ярко-алого цвета, а шили их из прочного ацетатного шелка.

Эта деталь одежды стала символом принадлежности к пионерской организации и советского детства. Однако, мало кто знает о загадочном исчезновении металлического зажима, который изначально использовался для крепления галстука.

Металлический зажим: забытая деталь пионерского атрибута

Те, чье детство пришлось на советский период, прекрасно помнят, как завязывался пионерский галстук. И почти никто не догадывается, что изначально галстук вообще не завязывали: его скрепляли особым металлическим зажимом. Зажим был украшен привычной пионерской символикой: костер на фоне серпа и молота, а вокруг — знаменитый девиз «Всегда готов!».

Как пишет 78.ru, символика на зажиме отражала основные идеалы и ценности пионерской организации.

1937 год: пионерская истерия и отказ от зажимов

Однако в конце тридцатых годов стало происходить нечто странное. По воспоминаниям очевидцев, осенью 1937 чуть ли не всех детей СССР внезапно охватила странная истерия — они отказывались носить галстуки с зажимами, начали массово срывать с себя алые треугольники.

Оказалось, что в пламени костра на рисунке кто-то «разглядел» скрытое вредительское послание: там якобы была нарисована буква «З», которая в те годы напрямую ассоциировалась с Зиновьевым, который был осужден как враг народа.

Обнаружение скрытого символа врага народа вызвало панику и стремление избавиться от предмета, связанного с враждебной идеологией.

После этого скандала все зажимы вмиг канули в прошлое, и пионеры стали просто повязывать галстуки на шее, как платки. Замена металлического зажима простым узлом ознаменовала конец одной эпохи и начало другой в истории пионерского движения.

Судьба создателей: история умалчивает

А вот что стало с создателями злополучных зажимов, история умалчивает. Судьба людей, причастных к созданию зажима с «вражеской» символикой, остается неизвестной.