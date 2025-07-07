Тайны квартиры Гоголя на Гороховой: где писатель искал свет и Неву, а нашел тесноту и уныние

Петербург всегда манил творческих людей. И Николай Васильевич Гоголь не стал исключением.
Он мечтал переехать в Северную столицу, чтобы здесь начать свою писательскую карьеру. Представлял себе светлую квартиру с окнами, выходящими на широкую Неву, полную простора и вдохновения.
Первое жилье в Петербурге: маленькая квартира на Гороховой
В 1828 году Гоголь вместе со своим другом Александром Данилевским приехал в Петербург. Столичная жизнь оказалась дорогой, и молодые люди смогли снять лишь однокомнатную квартиру в доходном доме купца Галыбина по адресу: Гороховая, дом 46. Эта квартира была совсем не похожа на то, о чем мечтал Гоголь.
Разочарование в городе и квартире
Петербург встретил Гоголя сырой и пасмурной погодой, что сразу произвело на него неприятное впечатление. А тесная квартира на Гороховой, далекая от желанных берегов Невы, только усиливала его отчаяние.
Он чувствовал себя ограниченным в этом маленьком пространстве, не мог найти вдохновения для творчества.
Недолгое пребывание и переезды
К счастью, Гоголь недолго прожил в этой квартире. Вскоре он смог переехать в другое, более просторное жилье, которое больше соответствовало его представлениям о жизни в столице.
Тем не менее, квартира на Гороховой стала важным этапом в его жизни — здесь он сделал свои первые шаги как писатель в Петербурге, несмотря на трудности и разочарования.
История дома на Гороховой: перестройки и новый облик
Сам дом на Гороховой, где жил Гоголь, с тех пор не раз перестраивался. Самая большая перепланировка произошла в 1854 году, когда новый владелец достроил четвертый этаж и изменил фасад здания.
Через двадцать лет дом снова перестраивали архитекторы Иероним Китнер и Виктор Шретер. Именно благодаря их проекту дом приобрел свой современный вид.
Квартира Гоголя на Гороховой — это не просто адрес. Это место, где великий писатель сделал свои первые шаги в Петербурге, где он искал вдохновение и мечтал о славе.
Пусть это жилье не было таким, о каком он мечтал, но оно стало частью его истории и истории Петербурга. Прогуливаясь по Гороховой улице, вспомните о молодом Гоголе, который жил в этом доме и мечтал о великом будущем.