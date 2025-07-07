Тайны квартиры Гоголя на Гороховой: где писатель искал свет и Неву, а нашел тесноту и уныние

Петербург всегда манил творческих людей. И Николай Васильевич Гоголь не стал исключением.

Он мечтал переехать в Северную столицу, чтобы здесь начать свою писательскую карьеру. Представлял себе светлую квартиру с окнами, выходящими на широкую Неву, полную простора и вдохновения.

Первое жилье в Петербурге: маленькая квартира на Гороховой

В 1828 году Гоголь вместе со своим другом Александром Данилевским приехал в Петербург. Столичная жизнь оказалась дорогой, и молодые люди смогли снять лишь однокомнатную квартиру в доходном доме купца Галыбина по адресу: Гороховая, дом 46. Эта квартира была совсем не похожа на то, о чем мечтал Гоголь.

Разочарование в городе и квартире

Петербург встретил Гоголя сырой и пасмурной погодой, что сразу произвело на него неприятное впечатление. А тесная квартира на Гороховой, далекая от желанных берегов Невы, только усиливала его отчаяние.

Он чувствовал себя ограниченным в этом маленьком пространстве, не мог найти вдохновения для творчества.

Недолгое пребывание и переезды

К счастью, Гоголь недолго прожил в этой квартире. Вскоре он смог переехать в другое, более просторное жилье, которое больше соответствовало его представлениям о жизни в столице.

Тем не менее, квартира на Гороховой стала важным этапом в его жизни — здесь он сделал свои первые шаги как писатель в Петербурге, несмотря на трудности и разочарования.

История дома на Гороховой: перестройки и новый облик

Сам дом на Гороховой, где жил Гоголь, с тех пор не раз перестраивался. Самая большая перепланировка произошла в 1854 году, когда новый владелец достроил четвертый этаж и изменил фасад здания.

Через двадцать лет дом снова перестраивали архитекторы Иероним Китнер и Виктор Шретер. Именно благодаря их проекту дом приобрел свой современный вид.

Квартира Гоголя на Гороховой — это не просто адрес. Это место, где великий писатель сделал свои первые шаги в Петербурге, где он искал вдохновение и мечтал о славе.

Пусть это жилье не было таким, о каком он мечтал, но оно стало частью его истории и истории Петербурга. Прогуливаясь по Гороховой улице, вспомните о молодом Гоголе, который жил в этом доме и мечтал о великом будущем.