В России начал работу реестр повесток: что грозит мужчинам, попавшим в списки

Обнаружить свою фамилию на портале пока могут жители трех регионов.

В России был запущен сайт Единого реестра воинского учета по адресу «реестрповесток.рф», который в дальнейшем будет использоваться для уведомления призывников о выписке повесток для явки в военкоматы. На главной странице портала размещена информация о правилах работы с сайтом и порядке действий при получении повестки.

На данный момент на сайте указано, что проводится проверка реестра воинского учета в трех регионах: Рязанской области, Сахалинской области и Республике Марий Эл. Проверка включает тестовую рассылку уведомлений через личные кабинеты на сайте Госуслуг. Важно отметить, что рассылка осуществляется в информационных целях и не требует немедленных юридически значимых действий, как поясняет Минцифры.

Для входа на сайт требуется подтверженная учетная запись на Госуслугах через ЕСИА. Также на портале перечислены способы рассылки повесток, условия, при которых повестка считается врученной, и меры, которые будут применяться в случае неявки в военкомат. Среди них — запрет на управление транспортом, регистрацию имущества, получение кредитов, а также выезд из страны.

Повестка считается врученной через семь дней после ее размещения на сайте. В первый же день размещения призывнику запрещается выезд за пределы России, пишет RTVI.

Официальное объявление о запуске сайта еще не сделано, поэтому пользователям рекомендуется воздержаться от авторизации на сайте до появления подробных инструкций.