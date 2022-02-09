В Сети появился тизер сериала о кибербуллинге «Девушка из Плейнвилля»

18-летний Конрад отравился угарным газом в машине. В 2017 году Картер стала одним из первых людей в США, которых судили за кибербуллинг.
В сериале «Девушка из Плейнвилля» сыграет Эль Фэннинг, Колтон Райан, Хлоя Севиньи, Калли Брук МакКлинси, Алекс Алифиренко-младший и другие актеры. Режиссером первых двух эпизодов мини-сериала стала Лиза Холоденко, известная по драме «Детки в порядке». Автор сценария — Элизабет Ханна («Секретное досье») и Патрик Макманус («Плохой доктор»).
Премьера состоится 29 марта на сервисе Hulu.