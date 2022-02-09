Городовой / Общество / В Сети появился тизер сериала о кибербуллинге «Девушка из Плейнвилля»
В Сети появился тизер сериала о кибербуллинге «Девушка из Плейнвилля»

Опубликовано: 9 февраля 2022 14:57
Источник фото: YouTube

Драматический мини-сериал основан на реальной истории американки Мишель Картер, которая сообщениями и звонками довела своего парня до самоубийства.

18-летний Конрад отравился угарным газом в машине. В 2017 году Картер стала одним из первых людей в США, которых судили за кибербуллинг.

В сериале «Девушка из Плейнвилля» сыграет Эль Фэннинг, Колтон Райан, Хлоя Севиньи, Калли Брук МакКлинси, Алекс Алифиренко-младший и другие актеры. Режиссером первых двух эпизодов мини-сериала стала Лиза Холоденко, известная по драме «Детки в порядке». Автор сценария — Элизабет Ханна («Секретное досье») и Патрик Макманус («Плохой доктор»).

Премьера состоится 29 марта на сервисе Hulu.

