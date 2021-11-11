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В Шереметьево задержали двоих подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале

Опубликовано: 11 ноября 2021 17:50
В Шереметьево задержали двоих подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале
В Шереметьево задержали двоих подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале
Источник фото: Telegram @enews112

Правоохранители в московском аэропорту Шереметьево задержали двух жителей Дагестана, которые подозреваются в совершении наезда на сотрудника полиции в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным ведомства, оба задержанных 1988 года рождения. Они прибыли в Москву на самолете рейсом из Дагестана. Предполагается, что при въезде на территорию аэропорта в Махачкале они на автомобиле совершили наезд на полицейского, стоявшего на контрольно-пропускном пункте. В настоящее время мужчины находятся в дежурной части в аэропорту.
«Сотрудниками транспортной полиции по ориентировке, поступившей из Республики Дагестан, задержаны двое граждан 1998 года рождения. Они доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении транспортной полиции.
По данным Telegram-канала Mash, одним из задержанных является двоюродный брат бывшего чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов.
«Усман Нурмагомедов вместе с товарищем собирались в Москву из Махачкалы. На въезде в аэропорт они сбили сотрудника и поехали дальше», – отмечает канал.

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Автор:
Камиль Джабраилов
Происшествия
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