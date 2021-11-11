В Шереметьево задержали двоих подозреваемых в наезде на полицейского в Махачкале

По данным ведомства, оба задержанных 1988 года рождения. Они прибыли в Москву на самолете рейсом из Дагестана. Предполагается, что при въезде на территорию аэропорта в Махачкале они на автомобиле совершили наезд на полицейского, стоявшего на контрольно-пропускном пункте. В настоящее время мужчины находятся в дежурной части в аэропорту.

«Сотрудниками транспортной полиции по ориентировке, поступившей из Республики Дагестан, задержаны двое граждан 1998 года рождения. Они доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в изолятор временного содержания», – говорится в сообщении транспортной полиции.

По данным Telegram-канала Mash, одним из задержанных является двоюродный брат бывшего чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов.

«Усман Нурмагомедов вместе с товарищем собирались в Москву из Махачкалы. На въезде в аэропорт они сбили сотрудника и поехали дальше», – отмечает канал.