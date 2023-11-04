В СССР неслучайно делали бутылки странной треугольной формы: были незаменимы на кухне

Экономные хозяйки до сих пор применяют на кухне аксессуары времен Советского Союза. У некоторых из них в шкафу стоят и стеклянные бутылки треугольной формы. До восьмидесятых годов прошлого века в эту необычную тару разливали только один продукт.

Речь идет об уксусной эссенции. В СССР было немало отравлений этим веществом, ведь его свободно хранили на кухне рядом с другими напитками. Чтобы получить серьезный химический ожог, человеку хватало всего одного глотка.

Дабы исправить ситуацию, советский врач Александр Пучков предложил разливать эссенцию в бутылки специальной формы. Их было сложно перепутать с другими даже если взять с полки в темноте.

Также тара защищала содержимое и в случае падения. Треугольная бутылка не могла катиться по полу и реже разбивалась. Позже на нее стали наносить предупреждающие выпуклые надписи, рассказывает проект Hi-Tech Mail.ru