Лингвистический раскол поколений: как называют город на Неве зумеры, миллениалы и старшее поколение

Полный гид по петербургским топонимам — для своих и для тех, кто хочет ими стать.

Даже среди петербуржцев существует раскол в отношении сленговой топонимики города.

Например, «Питер» — это самая горячая зона конфликтов. Интеллигентные люди старшего возраста обязательно сделают замечание за такое выражение любому: хоть приезжему, хоть коренному. Просто потому что неприлично.

«В городе принято называть Петербург Питером только среди своих», — отмечают местные жители.

За «Ваську» и вовсе могут побить, так как считается, что это неуважительное отношение к Васильевскому острову с богатой историей.

Но это болезненно в основном для людей более старшего поколения. Молодые же не против подобных сокращений.

Еще одно интересное замечание: миллениалы говорят «Грибканал», а зумеры — «Грибанал». Эти различия подчеркивают динамичность языка и его постоянную эволюцию.

Гид по петербургской топонимике: от Апрашки до Цыпочки

Для тех, кто планирует посетить город и не хочет попасть впросак, создан список принятых сокращений:

Александринка — Александринский театр.

Апрашка — огромный рынок Апраксин двор, расположенный на Садовой улице наискось от Гостинки.

Болты — Балтийский ж/д вокзал, либо станция метро Балтийская, где этот вокзал и находится.

Вантус — единственный пока в Санкт-Петербурге вантовый неразводной мост через Неву. Официальное название — Большой Обуховский мост.

Васька — Васильевский остров (В.О.).

Веселый поселок — район города в окрестностях станций метро Проспект большевиков и Улица Дыбенко.

Галера — галерея Гостиного двора. Правда, сейчас «Галера» употребляется уже довольно редко.

Гостинка — Гостиный двор. Старинный торговый комплекс на Невском проспекте. Одноименная станция метро.

Гражданка — спальный район на севере города. Название произошло от магистрали Гражданский проспект, также есть одноименная станция метро на красной ветке.

Грибанал — канал Грибоедова.

Исакий — Исаакиевский собор.

Катькин сад(ик) — скверик с памятником Екатерине II на площади Островского. Выходит на Невский проспект.

Крупа — бывший дом культуры имени Крупской, сейчас — крупнейшая книжная ярмарка Петербурга, рядом со станцией метро Елизаровская. Еще Крупой называют институт культуры, он же «Кулек».

Кукурузина, также Газоскреб или Башня Саурона — высотное здание Газпром-Центра «Лахта Центр».

Купчага (Купчино) — спальный район на юге Санкт-Петербурга. Городской фольклор приписывает ему славу «обители гопников».

Лиговка — Лиговский проспект.

Мариинка — или Мариинский театр, или Мариинская больница.

Парк Зоолетия — парк, названный в честь 300-летия Петербурга.

Петроградка — Петроградская сторона.

Петропавловка — Петропавловская крепость.

Просвет — спальный район на севере Питера. Название происходит от проспекта Просвещения.

Ржевка — спальный район на юго-востоке города. Ближайшая и единственная станция метро там — Ладожская.

Развал — он же Блоха, он же Уделка, он же Удельный рынок — второй после Апрашки огромный рынок около станции метро Удельная, большая блошиная часть.

Стамеска — стела посередине Площади Восстания. Так же называют и монумент на площади Победы.

Староневский — участок Невского проспекта от площади Восстания до Александро-Невской Лавры.

Стрелка — самая туристическая часть Васильевского острова, вот та самая, которая присутствует на открытках, со зданием Биржи и двумя Ростральными колоннами. Находится через Дворцовый мост от Зимнего дворца.

Таврик — Таврический сад.

Финбан — Финляндский ж/д вокзал (Bahn по-немецки — вокзал). Одноименная станция метрополитена.

Цыпочка — парк ЦПКиО (центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова).

Важно помнить, что сокращения приемлемы только для своих. Не стоит говорить незнакомцу пренебрежительное «Таврик» или «Болты» — иначе есть риск нарваться на лекцию об оскорблении чувств петербуржцев.

Кроме того, в каждой возрастной категории принято называть по-разному, поэтому некоторые сленговые топонимы могут вызвать недоумение и вопросы.

Таким образом, знание сленговой топонимики Петербурга — это не только способ облегчить общение с местными жителями, но и проявить уважение к истории и культуре города. Всегда следует помнить о контексте и использовать сленг уместно, чтобы не вызвать негативной реакции.