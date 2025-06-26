Лингвистический раскол поколений: как называют город на Неве зумеры, миллениалы и старшее поколение

Даже среди петербуржцев существует раскол в отношении сленговой топонимики города.
Например, «Питер» — это самая горячая зона конфликтов. Интеллигентные люди старшего возраста обязательно сделают замечание за такое выражение любому: хоть приезжему, хоть коренному. Просто потому что неприлично.
«В городе принято называть Петербург Питером только среди своих», — отмечают местные жители.
За «Ваську» и вовсе могут побить, так как считается, что это неуважительное отношение к Васильевскому острову с богатой историей.
Но это болезненно в основном для людей более старшего поколения. Молодые же не против подобных сокращений.
Еще одно интересное замечание: миллениалы говорят «Грибканал», а зумеры — «Грибанал». Эти различия подчеркивают динамичность языка и его постоянную эволюцию.
Гид по петербургской топонимике: от Апрашки до Цыпочки
Для тех, кто планирует посетить город и не хочет попасть впросак, создан список принятых сокращений:
- Александринка — Александринский театр.
- Апрашка — огромный рынок Апраксин двор, расположенный на Садовой улице наискось от Гостинки.
- Болты — Балтийский ж/д вокзал, либо станция метро Балтийская, где этот вокзал и находится.
- Вантус — единственный пока в Санкт-Петербурге вантовый неразводной мост через Неву. Официальное название — Большой Обуховский мост.
- Васька — Васильевский остров (В.О.).
- Веселый поселок — район города в окрестностях станций метро Проспект большевиков и Улица Дыбенко.
- Галера — галерея Гостиного двора. Правда, сейчас «Галера» употребляется уже довольно редко.
- Гостинка — Гостиный двор. Старинный торговый комплекс на Невском проспекте. Одноименная станция метро.
- Гражданка — спальный район на севере города. Название произошло от магистрали Гражданский проспект, также есть одноименная станция метро на красной ветке.
- Грибанал — канал Грибоедова.
- Исакий — Исаакиевский собор.
- Катькин сад(ик) — скверик с памятником Екатерине II на площади Островского. Выходит на Невский проспект.
- Крупа — бывший дом культуры имени Крупской, сейчас — крупнейшая книжная ярмарка Петербурга, рядом со станцией метро Елизаровская. Еще Крупой называют институт культуры, он же «Кулек».
- Кукурузина, также Газоскреб или Башня Саурона — высотное здание Газпром-Центра «Лахта Центр».
- Купчага (Купчино) — спальный район на юге Санкт-Петербурга. Городской фольклор приписывает ему славу «обители гопников».
- Лиговка — Лиговский проспект.
- Мариинка — или Мариинский театр, или Мариинская больница.
- Парк Зоолетия — парк, названный в честь 300-летия Петербурга.
- Петроградка — Петроградская сторона.
- Петропавловка — Петропавловская крепость.
- Просвет — спальный район на севере Питера. Название происходит от проспекта Просвещения.
- Ржевка — спальный район на юго-востоке города. Ближайшая и единственная станция метро там — Ладожская.
- Развал — он же Блоха, он же Уделка, он же Удельный рынок — второй после Апрашки огромный рынок около станции метро Удельная, большая блошиная часть.
- Стамеска — стела посередине Площади Восстания. Так же называют и монумент на площади Победы.
- Староневский — участок Невского проспекта от площади Восстания до Александро-Невской Лавры.
- Стрелка — самая туристическая часть Васильевского острова, вот та самая, которая присутствует на открытках, со зданием Биржи и двумя Ростральными колоннами. Находится через Дворцовый мост от Зимнего дворца.
- Таврик — Таврический сад.
- Финбан — Финляндский ж/д вокзал (Bahn по-немецки — вокзал). Одноименная станция метрополитена.
- Цыпочка — парк ЦПКиО (центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова).
Важно помнить, что сокращения приемлемы только для своих. Не стоит говорить незнакомцу пренебрежительное «Таврик» или «Болты» — иначе есть риск нарваться на лекцию об оскорблении чувств петербуржцев.
Кроме того, в каждой возрастной категории принято называть по-разному, поэтому некоторые сленговые топонимы могут вызвать недоумение и вопросы.
Таким образом, знание сленговой топонимики Петербурга — это не только способ облегчить общение с местными жителями, но и проявить уважение к истории и культуре города. Всегда следует помнить о контексте и использовать сленг уместно, чтобы не вызвать негативной реакции.