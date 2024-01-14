Вкуснейшее лакомство к чаю: сделайте непременно, если в доме залежались мандарины

Яркие мандарины приносят с собой атмосферу праздника. Но бывает, что дети и взрослые успевают быстро насытиться фруктами. Если в дома залежалось достаточно оранжевых плодов, приготовьте из них этот десерт.

Вам потребуются:

мандарины — 1 кг,

сахар — от 600 г,

вода — 1 стакан,

ванилин — по вкусу,

корица — по желанию 50 мл.

Хорошенько вымойте мандарины под проточной водой. Налейте в небольшую кастрюлю нужное количество жидкости. Сотрите цедру с двух или трех фруктов и добавьте ее в емкость. Остальные плоды просто очистите от кожуры.

Каждую дольку разделите на две или три части и тоже бросьте в кастрюлю. Доведите смесь до кипения, уменьшите огонь до среднего и оставьте на полчаса. После этого добавьте к фруктам сахар, немного ванили. Варите еще 20 минут. После дайте варенью остыть и перед подачей присыпьте порошком корицы, пишет портал «Кубанские новости».

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