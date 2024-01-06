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Вместо пшеницы возьмите другую крупу: такую кутью на Рождество съедят даже привереды

Вместо пшеницы возьмите другую крупу: такую кутью на Рождество съедят даже привереды
Рецепт кутьи на Рождество не из пшеницы

Праздничное лакомство заиграет новыми вкусами.

Многие россияне на Рождество традиционно готовят пшеничную кутью, которая не всегда приходится по вкусу детям. Но маленькие привереды точно съедят с удовольствием блюдо, если немного изменить привычный рецепт.

Вам понадобятся:

  • рис — 1 стакан,
  • изюм — 50 г,
  • чернослив — 50 г,
  • курага — 50 г,
  • миндаль или грецкие орехи — 50 г,
  • мед — 3 ст. л.

Промытый рис нужно довести до кипения, еще раз промыть и вновь поставить вариться до готовности. В это время сухофрукты необходимо оставить на 15–20 минут в кипятке, чтобы они распарились.

Миндаль, курагу и чернослив следует измельчить и добавить к готовой охлажденной крупе. Туда же залить мед, перемешать и подавать к столу, пишет Life.

Источник фото: KamranAydinov/freepik

Общество Рецепты Кулинария Праздники
6 января 2024 08:30
Мария Саблина
Мария Саблина
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