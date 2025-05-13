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История спасения: как волонтеры разобрали стену старинного дома, чтобы достать котенка

Опубликовано: 13 мая 2025 18:33
Волонтеры, спасение котенка
История спасения: как волонтеры разобрали стену старинного дома, чтобы достать котенка
Городовой ру

Волонтеры в течение трех дней добирались до маленького животного, которое попало в беду.

В одном из старинных домов на Васильевском острове Санкт-Петербурга развернулась настоящая спасательная операция — маленький котенок застрял в вентиляционной шахте и не мог выбраться самостоятельно. Его жалобное мяуканье услышала жительница дома, которая сразу же обратилась за помощью к волонтерам. Эта история — отличный пример того, как неравнодушные люди и профессиональные спасатели объединяются, чтобы помочь самым беззащитным.

Как все начиналось

7 мая в квартире на 10 линии Васильевского острова был слышен жалобный крик котенка, который застрял в стене. Хозяйка дома сразу позвонила в службу «Кошкиспас», которая уже много лет помогает пушистым и пернатым жителям Петербурга и области.

Трудности спасения

Несмотря на то, что звук был слышен, найти точное место, где находится животное, оказалось непросто. Волонтеры несколько дней обследовали стены и вентиляционные шахты, стараясь не навредить малышу и при этом добраться до него. На второй день пришлось разобрать часть стены в старом здании, построенном еще в XIX веке, чтобы приблизиться к котенку, передает группа волонтеров в ВК.

Спасение

Только на третий день маленького котика обнаружили в глубине вентиляционной шахты. Он был весь в пыли, но жив и продолжал подавать уже слабые звуки. С помощью специального снаряжения и действий волонтеров малыша удалось вытащить на свободу. Сейчас он в безопасности, здоров и уже обрел новый дом у той самой петербурженки, которая услышала его мольбу о помощи.

Кто такие «Кошкиспас»?

«Кошкиспас» — это поисково-спасательный отряд. С 2009 года волонтеры помогли спастись тысячам животных, среди них не только кошки, но и птицы, а также другие звери. Петербуржцы в соцсети восхищаются работой отряда и благодарят за такую работу.

«Внутренние органы Петербурга сложны и заковыристы, как наша жизнь. А котенок — символ победы добра над злом! Вы молодцы!» — пишут пользователи сети.

Волонтеры «Кошкиспаса» напоминают: если вы услышали жалобный звук или увидели животное в беде — не проходите мимо. Звоните в службу, и профессионалы обязательно помогут. Ведь спасение — это дело не одного человека, а всей дружной команды неравнодушных петербуржцев.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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