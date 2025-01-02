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Во всем мире Рождество отпраздновали 25 декабря: почему в Петербурге отмечают именно 7 января

2 января 2025 16:02
Во всем мире Рождество отпраздновали 25 декабря: почему в Петербурге отмечают именно 7 января
Во всем мире Рождество отпраздновали 25 декабря: почему в Петербурге отмечают именно 7 января
Фото Городовой.ру

Путаница с юлианским и григорианским календарями тому виной.

25 декабря в большинстве стран мира празднуют Рождество, а в России в этот день наступает только разгар предновогодней суеты. Разница в датах — следствие того, что светская и церковная жизнь в нашей стране идут по разным календарям.

С 1918 года Россия перешла на григорианский календарь, который более точно отражает смену сезонов. Однако Русская православная церковь продолжает использовать юлианский календарь, созданный еще в 45 году до нашей эры по указу Юлия Цезаря. Эта система была революционной для своего времени, но за века накопила разрыв с солнечным годом. Чтобы устранить расхождения, в 1582 году папа Григорий XIII предложил новый календарь, который сегодня называют григорианским.

Григорианский календарь оказался точнее, но не был принят православным миром. Русская церковь отвергла его на Константинопольском соборе 1583 года, указав на нарушения в правилах расчета Пасхи.

В 1918 году Советская власть смело сократила февраль на 13 дней, переведя страну на новый стиль. Церковь же осталась верна юлианскому календарю, который отстает от григорианского на 13 дней.

Так мы оказались в уникальной ситуации: светская Россия живет по одному календарю, а церковная — по другому. В итоге у нас два Рождества: 25 декабря — повод для распродаж и фильмов, а 7 января — праздник для верующих. Этот ритм стал частью нашей культуры, добавляя зимним праздникам особый шарм.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Праздники
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