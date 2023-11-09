Не стоит выливать воду после варки макарон: станет основой для вкуснейших лепешек

Сегодня многие хозяйки готовят дома шаурму или рулеты с начинками. Для этих блюд приходится покупать лаваш. Но если потратить немного времени, можно приготовить копеечные лепешки самостоятельно. Они будут вкуснее магазинных и обойдутся в несколько раз дешевле.

Вам потребуются:

мука — 350 г,

соль — 1 ч. л.,

растительное масло — 2 ст. л.,

кипяток или вода после варки макарон — 200 мл.

Просейте муку в глубокую емкость. Добавьте соль, растительное масло и кипяток. Перемешайте сначала ложкой, а затем руками. Вымесите тесто и скатайте его в шар. Уберите в пакет и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

После этого снова тщательно вымесите. Дополнительная мука не потребуется, так как тесто очень эластичное. Разделите его на восемь частей и каждую из них раскатайте в тонкую лепешку.

Обжаривайте лепешки на сухой и горячей сковородке. Как только появятся пузырьки, переворачивайте на другую сторону и готовьте еще примерно 25 секунд. Готовое изделие слегка смочите водой и накройте полотенцем. Оставьте под ним на 15–20 минут, рассказывает автор Дзен-канала «Кухня наизнанку».

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