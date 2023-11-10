Вот какое помещение в доме турчанки моют чаще всего: не ванную и не кухню

Удивитесь, когда узнаете какую комнату в доме чаще всего моют турчанки

Как только речь заходит о Турции, на ум сразу приходят теплое море, свежие фрукты и любовь местных женщин к чистоте. Хозяйки готовы посвящать уборке дома все свободное время. Но есть одно место, которое всегда должно выглядеть идеально.

Удивительно, но это не кухня и не ванная. Вместо них турчанки каждый день тщательно вымывают балкон. Ведь именно там в летнее время оборудуют обеденную зону и принимают гостей.

Балкон так важен для жителей Турции, что к нему подводят водопровод и делают особый слив для воды. А в некоторых случаях планировка домов позволяет установить печь и готовить барбекю под открытым небом.

Неудивительно, что балкон должен блестеть от чистоты. Ведь его состояние видят все соседи. А для местной женщины нет хуже наказания, чем прослыть неряхой, пишет автор Дзен-канала «Одна в чужом городе/О путешествиях и не только».

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