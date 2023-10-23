Вот почему невыгодно покупать микроквартиры: разъяснения дали в Госдуме

Это не лучший вариант для инвестиций.

Последнее время все чаще встречаются объявления о продаже квартир, площадь которых составляет меньше десяти квадратных метров. Стоят такие «кладовки» немалых денег. Причем имеются они как в панельных домах, так и в солидных жилых комплексах.

Многие считают покупку микроквартиры хорошей инвестицией. Но председатель Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предостерег россиян от подобных приобретений.

«Такие клетушки не укладываются даже в минимальную норму жилой площади для одного человека, составляющую 18 квадратов. Из-за этого владелец не сможет в ней даже зарегистрироваться», — объяснил представитель власти в беседе с порталом «Лайф».

То есть по закону подобные миниквартиры не считаются полноценным жильем. Хотя и продаются именно в этом качестве.

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