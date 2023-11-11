Выдавите полстакана сока с одного лимона без усилий: поможет одна хитрость

Во многих рецептах требуется добавить в блюдо лимонный сок. Поэтому опытные хозяйки всегда держат под рукой соковыжималку. Но если полезный аксессуар пропал в недрах кухни, а искать его нет времени, воспользуйтесь этой хитростью. Она поможет легко и просто выдавить жидкость из фрукта.

Вымойте лимон, а затем оправьте его в микроволновку на 20 или 30 секунд. Готовьте фрукт на средней мощности и следите за тем, чтобы он не перегрелся. После процедуры плод станет гораздо мягче.

После этого достаточно разрезать его пополам и с помощью вилки или чайной ложки выдавить весь сок. Подобный способ отлично работает и с другими цитрусовыми: апельсинами и грейпфрутами, пишут «Кубанские новости».

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