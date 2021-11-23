Вышел трейлер спортивной драмы «Мистер Нокаут» с Хориняком, Безруковым и Стречиной

В картине рассказывается о жизни советского боксера Валерия Попенченко. Авторы постарались передать то, как спортсмен преодолевал себя и свои страхи.

Фильм снял режиссер Артем Михалков. Роли в нем достались Виктору Хориняку, Сергею Безрукову, Ангелине Стречиной и другим актерам.

Выход ленты намечен на 23 февраля будущего года.