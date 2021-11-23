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Вышел трейлер спортивной драмы «Мистер Нокаут» с Хориняком, Безруковым и Стречиной

Опубликовано: 23 ноября 2021 19:59
Вышел трейлер спортивной драмы «Мистер Нокаут» с Хориняком, Безруковым и Стречиной
Вышел трейлер спортивной драмы «Мистер Нокаут» с Хориняком, Безруковым и Стречиной
Источник фото: YouTube

В сети появился трейлер фильма «Мистер Нокаут».

В картине рассказывается о жизни советского боксера Валерия Попенченко. Авторы постарались передать то, как спортсмен преодолевал себя и свои страхи.
Фильм снял режиссер Артем Михалков. Роли в нем достались Виктору Хориняку, Сергею Безрукову, Ангелине Стречиной и другим актерам.
Выход ленты намечен на 23 февраля будущего года.

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Автор:
Камиль Джабраилов
Шоу-бизнес
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