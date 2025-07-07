Минус час или рабочий день: к чему ведет предложение депутатов о сокращении трудового времени в пятницу

При этом количество рабочих часов в неделю не сократится.

В России хотят сделать пятницу чуть приятнее и предложили сократить рабочий день на час.

Подобная идея сейчас обсуждается в Госдуме: депутаты во главе с Ярославом Ниловым вынесли законопроект, который официально предлагает закрепить право сотрудников пятидневки уходить с работы на час раньше, в последний рабочий день недели.

Почему это важно?

Многие работодатели уже практикуют такой подход, но это, скорее, локальные договоренности, а не закон. Новый законопроект хочет сделать сокращенную пятницу нормой.

При этом общая норма рабочего времени в неделю будет прежней — 40 часов. То есть, если в пятницу работаем на час меньше, то в другие дни немного дольше.

Депутаты считают, что такой шаг поможет улучшить качество жизни работников. Ведь пятница — это уже почти выходной, и получить возможность уйти с работы пораньше позволит лучше отдохнуть, пишет РБК.

По мнению авторов инициативы, сокращенный рабочий день в пятницу повышает мотивацию и производительность труда. Люди, зная, что времени меньше, работают эффективнее и быстрее выполняют задачи.

Также в Госдуме не скрывают, что это может быть первым шагом к более серьезным изменениям — например, к четырехдневной рабочей неделе.

Правда, пока это больше мечты, чем реальность, и говорить о полном переходе рано. Но идея постепенного движения в сторону более гибкого графика и сокращения рабочего времени.

А что в других странах?

Для сравнения в других странах уже предпринимаются аналогичные шаги. Например, в Японии недавно предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для госслужащих, чтобы повысить рождаемость и поддержать семью.

Там тоже понимают, что сокращение рабочего времени может положительно сказаться на здоровье и настроении людей.

В России же средняя продолжительность рабочего дня в первом квартале 2025 года составила около 7 часов 32 минуты — чуть меньше, чем в прошлом году.

Это говорит о том, что тенденция к сокращению рабочего времени уже идет, и новый закон может ее поддержать и ускорить.

В итоге, если закон примут, для многих россиян пятница станет чуть более легким днем, а это точно не помешает — ведь все мы знаем, как хочется побыстрее добраться до выходных.

И, возможно, через несколько лет мы будем говорить уже не о сокращенном пятничном дне, а о полноценной четырехдневной рабочей неделе, где время для отдыха и личной жизни будет цениться не меньше, чем рабочие часы.