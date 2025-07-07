За золотым занавесом: тайны домашних театров Петербурга

Среди блеска парадных приемов и тайн аристократических гостиных в Санкт-Петербурге жила и процветала особая страсть — страсть к домашним театрам, где искусство оживало под покровом бархата и золота.

В отличие от крепостных театров, популярных по всей России, в Петербурге в моду вошли частные театры, обустроенные прямо во дворцах знати — от старинных резиденций Потемкина и Павла Петровича до блистательных домов Юсуповых и Нарышкиных.

Эти домашние подмостки были не просто забавой, а настоящими центрами культуры, где к делу подходили с петербургской ответственностью.

Театры создавались «по всем правилам» — со сценой, занавесом, креслами и гримерными.

Репертуар планировался заранее, но попасть на спектакли можно было лишь по особому приглашению хозяев. Удивительно, но некоторые из этих частных сцен сумели пережить бури веков и до сих пор принимают зрителей, собирая полные залы.

Жемчужина на Мойке: домашний театр князей Юсуповых

Самым знаменитым среди них был, конечно, театр князей Юсуповых на Мойке. Это был центр великосветской жизни, и его уникальная сцена XIX века дошла до нас в первозданной красе.

Роскошный зал с резными креслами и алым бархатом дышит историей. Дворец, приобретенный князем Борисом Юсуповым в 1830 году, был перестроен, и в ходе этих работ архитектор Михайлов 2-й создал этот театральный шедевр в стиле барокко.

Итальянские мастера придали интерьерам эффектность, которая не померкла со временем.

На этой прославленной сцене пел неповторимый Федор Шаляпин, блистала Полина Виардо, виртуозно играл Ференц Лист, порхала Анна Павлова.

Здесь звучали шедевры мировой музыки в исполнении солистов ведущих театров и оркестров. Музыкальные вечера и спектакли собирали цвет общества, включая членов императорской семьи.

Сегодня этот храм искусства продолжает традиции, предлагая публике классические оперы, балет и концерты, позволяя прикоснуться к славному прошлому.

(Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 94)

У поэта на Фонтанке: домашний театр в Музее-усадьбе Державина

На набережной Фонтанки хранит свою театральную историю Музей-усадьба Державина. Домашний театр здесь появился в конце 1790-х годов, небольшой, но полностью воспроизводивший формы профессиональной сцены.

Спектакли показывали гостям после торжеств, а порой представления сменялись танцами. На сцене выступали друзья и родные поэта, а иногда и корифеи придворной сцены, такие как Яковлев и Дмитревский.

Сегодня, после реставрации 2005 года, театральные традиции дома Державина возродились. На сцене выступают известные ансамбли и музыканты.

В репертуаре — одноактные спектакли по русской классике и, конечно, произведения самого Гавриила Романовича. Постановки часто сопровождаются комментариями историков, превращая посещение в увлекательное путешествие в прошлое. Театр открыт для всех желающих, предлагая уникальное сочетание искусства и истории.

(Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118)

Розовое чудо на Невском: театр во дворце Белосельских-Белозерских

На углу Невского и Фонтанки стоит розовый дворец Белосельских-Белозерских, который словно магнит притягивает взгляды.

Изначально построенный в XVIII веке, он обрел свой нынешний сказочный вид в 1840-х годах благодаря гению архитектора Штакеншнейдера, который придал ему черты нового барокко.

Изумительное оформление интерьеров сохранилось до наших дней. Позднее дворец стал «Сергиевским» домом великого князя Сергея Александровича.

Именно здесь произошел знаменитый домашний спектакль 1890 года, когда отрывки из «Евгения Онегина» исполнили великая княгиня Елизавета Федоровна и будущий император Николай II.

Успех был так велик, что представление пришлось повторить. Во дворце сохранились подлинные интерьеры, включая Зеркальный (бальный) зал с прекрасной акустикой, изначально предназначенный для концертов.

Сегодня этот зал активно используется для симфонических концертов, эстрадных бенефисов и других мероприятий, продолжая славные артистические традиции дворца.

(Адрес: Санкт-Петербург, Невский просп., 41)

Придворная сцена у Эрмитажа: Эрмитажный театр

Рядом с сокровищами Эрмитажа расположен один из старейших театров России — Эрмитажный театр, построенный по приказу Екатерины II в 1783-1789 годах архитектором Кваренги.

Его зрительный зал, построенный наподобие античного амфитеатра, поражает изяществом: стены и колонны из искусственного мрамора, скульптуры муз и барельефы с портретами великих. Театр был придворным, для императорской семьи и избранных.

Несмотря на то, что фасад был завершен позже, театр открылся уже в 1785 году. Он сыграл огромную роль в развитии русской театрально-музыкальной культуры, принимая на своей сцене как любительские постановки знати, так и выступления профессиональных актеров того времени.

Сегодня Эрмитажный театр остается одной из ведущих площадок города, где идут классические балеты. Его уникальная акустика, созданная гением архитектора, позволяет наслаждаться чистым и ясным звуком, делая каждое представление незабываемым.

(Адрес: Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34)

Музыкальный дом у Фонтанки: театр в Шереметевском дворце (Фонтанный дом)

Фонтанный дом графов Шереметевых, стоящий на берегу Фонтанки, также был центром музыкальной и театральной жизни. Изначально одноэтажный дом XVIII века был перестроен и надстроен, превратившись в двухэтажный дворец в стиле русского барокко.

При Шереметевых он стал местом встреч выдающихся деятелей культуры. Здесь выступали Глинка, Берлиоз, Лист, Виардо. Шереметевская хоровая капелла была известна по всей Европе.

Домашний театр графа Шереметева пользовался большим почетом. Заправлял всем библиотекарь Вороблевский, мастер на все руки, а за музыку отвечал сын графа, получивший образование за границей.

Дочери графа блистали своими талантами, а массовку и певчих составляли крепостные, самых одаренных из которых граф отправлял учиться, веря, что талант не должен пропадать зря.

(Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34)

Живая история искусства

Домашние театры Петербурга — это не просто страницы истории, а живые свидетельства культурного богатства города. Они были и остаются местами, где рождается искусство, где великие имена прошлого встречаются с современностью.

Эти жемчужины Северной Пальмиры напоминают нам о высокой ценности таланта и магии сцены в домах русской аристократии, и здорово, что они продолжают свою историю, приглашая нас стать частью этой вечной театральной мистерии.