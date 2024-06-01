Высокие цены и совсем нет зелени: на что жалуются русские туристы в Дубае

Дубай со своими небоскребами, фонтанами, торговыми центрами и парками развлечений манит тысячи туристов. Многие из них остаются под впечатлением от красоты и чистоты этого города, но есть и те, кто сталкиваются с разочарованием.

Пожалуй, главным минусом Дубая можно назвать его дороговизну. Путевки сюда стоят недешево, а дополнительные траты в виде питания и такси и вовсе оставляют с пустым кошельком под конец отпуска. Однако, помимо высоких цен, у города есть еще немало недостатков — вот шесть главных.

Погода

Дубай входит в число самых жарких городов во всем мире. Находиться здесь летом — настоящая пытка, потому что столбик термометра может подниматься аж до +50°С. При этом зимой здесь может быть недостаточно тепло для того, чтобы искупаться. Так что комфортно в Дубае лишь непродолжительный период времени — осенью.

Также многие туристы жалуются на пыльные бури. Аллергикам и астматикам в них приходится особенно тяжко. Ну, а повышенная влажность — и вовсе круглогодичный «‎подарок».

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Большие расстояния

Если выбрать отель с не самым удачным расположением, придется потратить немало времени на то, чтобы добраться до главных достопримечательностей, ресторанов и торговых центров.

Еще часто приходится слышать жалобы, что пляжи расположены слишком далеко от отелей. До некоторых приходится преодолевать расстояние более чем в 15 километров.

Нет системы «все включено»

Русские туристы привыкли к ол-инклюзиву в Турции. Поэтому практически полное отсутствие этого сервиса в Дубае многих расстраивает. Встретить такую систему можно разве что в очень дорогих пятизвездочных отелях.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Атмосфера

Песчаные пейзажи вперемешку с небоскребами быстро надоедают. Некоторые отмечают, что город кажется очень пустым и неуютным.

А тем, кто провел в Дубае достаточно много времени, со временем надоедает эта атмосфера шика. Говорят, что обилие новомодных зданий и дорогущих авто вовсе не создает атмосферу праздника жизни, а лишь ощутимее подчеркивает разницу между богатыми и бедными слоями населения.

Менталитет местных

Во всех мусульманских Эмиратах нравы довольно строгие и консервативные. Загорать допускается в закрытых купальниках, алкоголь можно пить только в номере или баре после получения специальной лицензии, а в Рамадан не рекомендуется питаться днем в ресторанах и кафе. Такое обилие запретов, причем не всегда разумных, очень утомляет, пишет портал «‎Тонкости туризма».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru