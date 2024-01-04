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Яблочная кожура станет на вес золота: решит наболевшую проблему с кастрюлями

Яблочная кожура станет на вес золота: решит наболевшую проблему с кастрюлями
Какую проблему на кухне поможет решить яблочная кожура

Выбрасывать точно не стоит.

Во многих рецептах, где нужны яблоки, советуют убирать кожуру. Однако избавляться от очисток раньше времени не стоит. Как минимум, из маленьких кусочков фруктов можно сделать полезные чипсы, но также отходы могут решить давно наболевшую проблему с кастрюлями.

Практически у каждой хозяйки на кухне найдется прочная алюминиевая посуда. Материал со временем покрывается ржавыми пятнами, которые так просто не удалить. Магазинные средства бессильны, а вот яблочная шкурка справится на ура.

Выложите отходы в кастрюлю и залейте водой. Варите их в течение 30 минут на медленном огне. Далее останется только потереть загрязненные участки мягкой губкой и ополоснуть емкость, пишет портал «Белновости».

Источник фото: Изображение от Aarón Blanco Tejedor на Unsplash

Общество Дом Советы Лайфхак Продукты питания
4 января 2024 09:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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