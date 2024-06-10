Ядовитые растения, которые можно встретить в Сочи на каждом шагу: четыре опасных вида

Пляжные курорты таят в себе немало опасностей. Помимо возможного шторма и недружелюбных морских обитателей, угрозу представляют даже растения. Вот четыре вида, которые можно найти в Сочи — если встретите их, не нюхайте, не трогайте и не срывайте.

Олеандр обыкновенный

Этот яркий кустарник с многочисленными цветками — одна из главных опасностей курорта. Листья, ветви и сок растения содержат сердечные гликозиды, которые могут учащать сердцебиение, вызывать рвоту, головную боль и слабость. В некоторых случаях возможны даже летальные исходы. Так что при первом проявлении симптомов нужно обязательно промыть желудок и как можно быстрее обратиться ко врачу.

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Рододендрон желтый

Это растение можно встретить как в дикой природе, например, в лесах и горах, так и в различных парках и на придомовых территориях. Кустарник цветет с середины весны до начала лета, но опасность представляет в любое время. После того как растение отцветает, на ветвях появляются плоды — они ядовиты, точно так же, как ветви и листья. Все части кустарника содержат андромедотоксин, который при попадании в организм негативно влияет на все органы.

Отравление может проявляться тошнотой, рвотой, сильными болями в желудке, слабостью, затрудненным дыханием и головокружением. Если вовремя не обратиться ко врачу, возможны очень неприятные последствия — от паралича до комы.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ясенец кавказский

Цветки этого растения содержат анетол и метилхавикол — эти вещества могут вызвать ожог дыхательных органов. Поэтому растение, которое в народе прозвали «огонь-трава», не стоит ни трогать, ни нюхать. При этом в засушенном виде ясенец не представляет опасности.

Из распространенных признаков отравления можно выделить дерматит и проблемы с дыханием. Рекомендуется сразу же обратиться ко врачу, если почувствовали дискомфорт.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Лавровишня лекарственная

Этот ягодный кустарник часто используют для озеленения и украшения улиц. Но, несмотря на название, все его части ядовиты. А все из-за содержащихся в растении синильной кислоты и амигдалина. Они могут вызывать кислородное голодание тканей, что чревато параличом нижних конечностей, а в некоторых случаях может даже наступить смерть.

При отравлении человек может ощущать слабость или, наоборот, повышенную возбудимость, зрачки могут расширяться. Затем возможны следующие симптомы — голос садится, сердце медленнее бьется, наступает одышка. Нужно незамедлительно обратиться в больницу, если вы потрогали это растение.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru