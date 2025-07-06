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«Ягодки», «Яблоко» и «Чистый воздух»: как могли бы выглядеть вывески магазинов в Петербурге после принятия нового закона

Опубликовано: 6 июля 2025 23:58
вывеска
«Ягодки», «Яблоко» и «Чистый воздух»: как могли бы выглядеть вывески магазинов в Петербурге после принятия нового закона
Фото: Городовой.ру

Теперь никакой латиницы, только кириллица и русские слова.

В Сети решили пофантазировать на тему новых названий магазинов. И если «Ягодки» уже давно стали притчей во языцех, то с другими брендами получилось самобытно и местами неожиданно.

H&M

Начнем с тех, кто ушел, но однажды вернется. Этот модный шведский бренд давно обосновался в торговых центрах, но вот его название даже не расшифровывается большинством покупателей. Между тем, Hennes & Mauritz — это «для нее и для мужчик».

Неудивительно, что попытка перевода вызывает лёгкое недоумение. Что предложить? Может, просто: «Одежда для неё и него». Или лаконично — «Её и М.», если уж совсем строго по правилам.

Zara
Здесь всё не так однозначно: это имя испанского происхождения, и перевести его буквально невозможно. Но если постараться придать русскую окраску, можно придумать что-то вроде «Заря».

И звучит похоже, и поэтично, и даже немного винтажно, но известный часовой бренд конкуренции не потерпит. Впрочем, до возвращения иностранцев придется подождать.

Papa John’s

Ну тут всё просто. Можно заменить на «Папа Иван», как это уже не раз шутили в интернете. Или чуть пафоснее — «Пицца от батюшки Ивана», если хочется добавить добродушия.

Apple

Если бы вдруг яблоко перестало быть яблоком, логотип компании пришлось бы срочно менять. А пока можно представить: «Яблоко», «Умное яблоко» или даже «Яфрут» — с намёком на технологичность и отечественный колорит.

Ozon

Стартап, имя которого изначально задумывалось как международное, в переводе особо не нуждается. Но вдруг? Тогда — «Чистый воздух». Хотя скорее всего его просто назовут «Озоном».

И да — не забывайте: в реальности менять названия никто не собирается. Закон касается только неофициальных надписей, и у зарегистрированных брендов всё в порядке.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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