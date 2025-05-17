За 500 рублей весь город как на ладони: как не отходя от Невского посмотреть на Петербург с высоты

Одна из россиянок рассказала, как ей удалось подняться на смотровую площадку Думской башни и увидеть Петербург с высоты 44 метров. Башня сравнительно недавно открыта для туристов — официально попасть внутрь можно лишь с 2021 года. Раньше это было доступно только «по знакомству», вроде прогулок по крышам.

Сейчас посещение организовано через сайт. Билет можно купить онлайн, распечатать или показать с телефона. На входе штрих-код сканируют, и посетителей пускают строго по времени.

Билеты продаются с интервалом в полчаса — например, на 18:00, 18:30 и так далее. Внутрь одновременно допускают не более 10 человек, чтобы на самой площадке не было тесно.

Однако, как заметила посетительница, ближе к вечеру свободных мест может не оказаться. Особенно в хорошую погоду. Она пыталась попасть на башню несколько раз, но билеты на вечерние часы были распроданы. Поэтому оптимально покупать их заранее, хотя бы за день, если известно, что в этот вечер окажешься у «Гостиного двора».

По словам гостьи, персонал на башне очень вежливый и доброжелательный. Её, например, пустили немного раньше времени, потому что внутри было мало людей. Очевидно, сотрудники следят за тем, чтобы на смотровой площадке одновременно находилось ограниченное число посетителей.

К неудобствам стоит отнести то, что внутри нет лифта. Его просто некуда встроить — башня узкая. Подниматься приходится пешком — 233 ступени. Лестница не крутая, но многим приходится останавливаться передохнуть. Наверху есть небольшой зал с креслами, где можно отдышаться перед выходом на открытую площадку.

Лестничные пролёты узкие, особенно в самом конце. Пользовательница с ростом 175 см и 48-м размером одежды отметила, что пришлось буквально протискиваться между балками и стенами. Есть камера хранения, куда удобно сдать большой рюкзак.

Но, как подчёркивает она, все неудобства забываются, когда выходишь на круговой балкон. Вид — захватывающий: сразу два собора, Исаакиевский и Казанский, а ещё дом Зингера и крыши центрального Петербурга. Пространство узкое, многие ждут, чтобы сделать фото без посторонних в кадре, поэтому всё происходит медленно, но спокойно. Никакой суеты.

Сравнивая панораму с видом с колоннады Исаакиевского собора, она замечает, что пейзажи схожи, но атмосфера на башне более камерная и тихая.

Обратный путь вниз оказался проще, хотя от множества ступеней и впечатлений начала кружиться голова. Билет стоит 500 рублей, но по будням с 10:00 до 11:30 можно попасть за 300. Несмотря на простоту места, вид и ощущения того стоят — особенно для тех, кто хочет увидеть Петербург чуть иначе.