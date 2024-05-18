За такое и в тюрьму могут посадить: что запрещено делать туристам в Таиланде

Если собираетесь в путешествие, то лучше ознакомьтесь с этой статьей.

Тайланд такой же популярный курорт, как и Турция. В Азию ежегодно отправляются миллионы россиян, чтобы насладиться отдыхом у океана, поесть местных фруктов и насладиться традициями неизведанной страны. Но порой отдых у приезжих оказывается не таким радужным, как они представляли. За многие действия в этой стране можно получить огромный штраф, а то и реальный срок.

Что тайцам не нравится

Тайцы не любят тактильных проявлений чувств. Не трогайте местных жителей, особенно за голову. Не хватайте за руки и не набрасывайтесь с объятиями. Если для русских это норма, то вот жители Таиланда подобного терпеть точно не будут.

Не стоит слишком громко кричать или разговаривать на улицах. Это признак невоспитанности, который местные жители точно не оценят. Вам даже могут отказать в обслуживании в кафе, если вы будет вести себя слишком вызывающе. Это, кстати, касается и одежды. Не стоит появляться в купальнике там, где люди принимают пищу.

Источник фото: Legion-Media

Не нужно обниматься и целоваться со своей второй половинкой на людях. Делайте это у себя в номере, чтобы не раздражать людей. Подобное поведение в Азии не принято.

За что могут дать штраф

За курение обычных сигарет с табаком в неположенном месте вам могут выписать штраф в 700 долларов, а это более 60 тысяч рублей. Кроме того, еще и запретят въезд в страну на долгие годы, так что подумайте, так сильные ли вы хотите покурить.

Кормить рыбок тоже нельзя. Пять тысяч бат (около 13 тысяч рублей) придется отдать практически на месте. Это касается и уноса с пляжа кораллов. Они должны оставаться на своих местах.

За что могут посадить

Посадить могут очень легко даже не посмотрев на то, что вы не знали правила. Например, за оскорбление королевской семьи вас могут упечь за решетку на 50 лет и это не шутки.

Не стоит также носить в заднем кармане бумажные деньги (баты) с изображением короля. Это тоже чревато серьезными последствиями. Мять, кидать или поджигать деньги карается законом очень строго.

Источник фото: Legion-Media

Также лишить свободы могут и за электронные сигареты. За такое вы можете получить до 10 лет строгого режима. Это касается вейпов, кальянов. Поблажек точно не ждите.

Источник фото: Legion-Media