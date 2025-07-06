Заключенные на пляже и Анна Каренина в Петропавловке: какие смешные вопросы туристы задают гидам

Если вы думаете, что туристы — это всегда серьезные люди с картами и фотоаппаратами, которые внимательно слушают гида, то вы глубоко ошибаетесь.

Петербургские экскурсии — это не только история и архитектура, но и настоящий комедийный сериал с живыми героями и неожиданными вопросами.

Расскажем самые смешные и курьезные вопросы, которые туристы задают своим гиду в Северной столице. Готовьтесь улыбаться!

Петропавловская крепость

Порой туристы слишком буквально воспринимают все, что говорит гид и не осознают, что это было давно. В итоге получаются смешные умозаключения.

Гид рассказывает про комментарий после вида на Петропавловку:

«В вашей тюрьме очень демократичное руководство! Заключенных так вот запросто выпускают позагорать на пляж!» — сказала туристка, увидев на пляже возле крепости людей.

Во время прогулки по Петропавловке, когда гид показывал могилу дочери Петра Великого Анны, ему с гордостью заявили, что знают ее фамилию — Каренина. Наверняка это были иностранцы.

Памятники и дворцы

Есть и туристы, которые везде ищут подвох, но гиды с юмором отвечают на их вопросы. К примеру, про грифонов, которых нужно потереть, чтобы сбылось желание.

Однако не все гости Петербурга верят в легенды.

«Чуть позже подходит ко мне турист и тихо так говорит: «Скажите честно, ведь эти все традиции вы гиды сами придумываете». На полном серьезе отвечаю: «Нет, что вы, просто перед началом сезона нас всех собирают в комитете по охране памятников и говорят какие памятники надо в этом году отполировать», — шутит гид.

А во время посещения Юсуповского дворца высказывали жалобы на то, как эти Юсуповы нехорошие: деньги на туристах зарабатывают, а тапочки посетителям предлагают рваные.

Эрмитаж

А в главное музее страны часто происходят курьезные случаи. Посетители пишут смешные предложения в книгу отзывов, удивляются, почему нет урн для семечек и где находится кабинет директора.

Однако есть и те, кто пытается блеснуть умом.

«В Эрмитаже, в зале Рубенса, турист решил блеснуть: «Ах да! Ну, конечно! Вполне логично, что у вас столько его картин! Он же так любил Санкт-Петербург! И даже жил, говорят, здесь!», — говорил турист про художника Рубенса, который умер в 1640 году.

Видимо, посетитель Эрмитажа просто забыл, что Петербург молодой город и был заложен Петром только в 1703 году.