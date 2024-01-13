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Заправлять не нужно: ловкий трюк не даст шнуркам развязаться в неподходящий момент

Заправлять не нужно: ловкий трюк не даст шнуркам развязаться в неподходящий момент
Какой ловкий трюк не даст шнуркам развязаться

На решение проблемы уйдет пара секунд.

Постоянно развязывающиеся шнурки, мягко говоря, действуют на нервы. Узлы зачастую не могут продержаться и десяти метров во время пешей прогулки. Конечно, можно легко заправить их внутрь обуви, но внешний вид станет неряшливым. На такой случай есть один ловкий трюк.

Любители кроссовок с такими неприятностями редко сталкиваются. На них нормально смотрятся двойные узлы, которые так просто не распустятся на ходу. С классическими ботинками нужно изворачиваться, но много времени это не займет.

Возьмите старую гигиеническую помаду и перед выходом из дома смажьте шнурки со всех сторон. Они больше не смогут развязаться самостоятельно, так как пропадет эффект скольжения, говорится на Дзен-канале Technotion.

Источник фото: Изображение от Nathan Dumlao на Unsplash

Общество Советы Лайфхак
13 января 2024 08:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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