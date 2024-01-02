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Живая елка спокойно простоит до конца января: вот что нужно добавить в воду

Живая елка спокойно простоит до конца января: вот что нужно добавить в воду
Как продлить жизнь настоящей новогодней елке

Ощущение праздника долго не покинет дом.

Самая обыкновенная елка из российского леса простоит максимум две недели. Потом хвоя начнет осыпаться от любого неловкого прикосновения. Продлить жизнь новогодней красавице можно только с помощью хитростей.

Прежде всего дерево нужно держать подальше от сильно греющих батарей. А также не забывайте каждый день опрыскивать пушистые веточки, чтобы они сохраняли презентабельный вид. Не помешает и специальный увлажнитель воздуха неподалеку.

Затем приступите к приготовлению живительного раствора. Замешайте в воде сахар и любой антибиотик. Пускай елка немного постоит в смеси, а потом можно добавить глицерин. Действенный метод поможет главному символу Нового года спокойно простоять до конца января, передает портал SuperSadovnik.

Источник фото: Изображение от Freepik

Общество Праздники Советы Дом
2 января 2024 08:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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