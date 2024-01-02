Живая елка спокойно простоит до конца января: вот что нужно добавить в воду

Самая обыкновенная елка из российского леса простоит максимум две недели. Потом хвоя начнет осыпаться от любого неловкого прикосновения. Продлить жизнь новогодней красавице можно только с помощью хитростей.

Прежде всего дерево нужно держать подальше от сильно греющих батарей. А также не забывайте каждый день опрыскивать пушистые веточки, чтобы они сохраняли презентабельный вид. Не помешает и специальный увлажнитель воздуха неподалеку.

Затем приступите к приготовлению живительного раствора. Замешайте в воде сахар и любой антибиотик. Пускай елка немного постоит в смеси, а потом можно добавить глицерин. Действенный метод поможет главному символу Нового года спокойно простоять до конца января, передает портал SuperSadovnik.

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