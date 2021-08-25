Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в беседе с украинским изданием «Европейская правда» оценила вероятность того, что Украина в ближайшее время станет членом НАТО. Ее прогнозы были неутешительными.
Конфликт на территории Донбасса и вхождение Крыма в состав России нужно расценивать как войну в Европе.
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Евросоюз не справляется со своими функциями в борьбе с коронавирусом.
Власти Эстонии не имеют территориальных претензий к своим соседям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Postimees.
Официальный спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова дала комментарий к словам главы Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что мирные соглашения, принятые в рамках Тартусского договора сто лет назад, продолжают действовать.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула российским дипломатам бутылку крымского шампанского, подаренного на 50-летний юбилей, но оставила себе букет цветов и шоколад. Алкогольный напиток отправлен дарителям канцелярией главы обратно в посольство РФ без комментариев, пишет издание Eesti Ekspress.