Все новости / Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд

Политика
Президент Эстонии оценила шансы Украины на вступление в ЕС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в беседе с украинским изданием «Европейская правда» оценила вероятность того, что Украина в ближайшее время станет членом НАТО. Ее прогнозы были неутешительными. 
25 авг 2021 13:13
Политика
Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова дала комментарий к словам главы Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что мирные соглашения, принятые в рамках Тартусского договора сто лет назад, продолжают действовать.
03 фев 2020 08:17
Политика
Президент Эстонии вернула российским дипломатам, подаренное крымское шампанское
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула российским дипломатам бутылку крымского шампанского, подаренного на 50-летний юбилей, но оставила себе букет цветов и шоколад. Алкогольный напиток отправлен дарителям канцелярией главы обратно в посольство РФ без комментариев, пишет издание Eesti Ekspress.
10 янв 2020 20:42
Эксклюзив
Последние новости
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес