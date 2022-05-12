Петр Подгородецкий

Вольный город над Невой

Считается, что петербуржцы в душе недолюбливают Москву и москвичей. При этом что интересно, к другим регионам, в том числе к нашему ближайшему соседу – Ленинградской области, мы относимся с симпатией, но особой, с высоты своей уникальности или даже превосходства.