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Петр Подгородецкий

Шоу-бизнес
Ужин Со Звездой Grand Collection 11
25 Ноября 20.00 Grand Hotel Europe Бальный Зал «Крыша» Балтинвест Банк Представляет Ужин Со Звездой Grand Collection 11 Легенда Романтического Рока «Воскресенье» И Гала-Ужин От Шеф-Повара Яна Бернара Официальные Партнёры Вечеров Сеть Винных Бутиков «BON VIN» И Компания «Веда» начало В 20.00
17 ноя 2006 16:25
Город
Баркана "ушли" нацболы?
Комитет по молодежной политике «осиротел» на одного сотрудника. Дружные ряды комитета покинул Сергей Баркан. Именно с этой персоной питерские нацболы связывают свои мучения в 76-м отделе милиции после празднования юбилея Госдумы в Петербурге.
14 сен 2006 15:32
Город
Вольный город над Невой
Считается, что петербуржцы в душе недолюбливают Москву и москвичей. При этом что интересно, к другим регионам, в том числе к нашему ближайшему соседу – Ленинградской области, мы относимся с симпатией, но особой, с высоты своей уникальности или даже превосходства.
11 июл 2006 11:42
Эксклюзив
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