Петр Подгородецкий

Некоторых новости о новорожденном сыне 68-летнего музыканта порядком утомили.
4 октября состоится концерт группы "Воскресение" в ДК им. Ленсовета. Нежное и музыкальное «Воскресение»Есть, наверное, какая-то закономерность в том, что архитектурные (да и
25 ноября в Grand Hotel "Europe" (бальный зал "Крыша") пройдет ужин со звездой с легендой романтического рока группой "Воскресение" и гала-ужин от шеф-повара Яна Бернара.
25 Ноября 20.00 Grand Hotel Europe Бальный Зал «Крыша» Балтинвест Банк Представляет Ужин Со Звездой Grand Collection 11 Легенда Романтического Рока «Воскресенье» И Гала-Ужин От Шеф-Повара Яна Бернара Официальные Партнёры Вечеров Сеть Винных Бутиков «BON VIN» И Компания «Веда» начало В 20.00
Комитет по молодежной политике «осиротел» на одного сотрудника. Дружные ряды комитета покинул Сергей Баркан. Именно с этой персоной питерские нацболы связывают свои мучения в 76-м отделе милиции после празднования юбилея Госдумы в Петербурге.
Хотя саммит «Большой восьмерки» начнет свою работу только 15 июля, противники глобализации уже вчера начали проводить свои акции, а также заселять палатки на стадионе имени Кирова.
Считается, что петербуржцы в душе недолюбливают Москву и москвичей. При этом что интересно, к другим регионам, в том числе к нашему ближайшему соседу – Ленинградской области, мы относимся с симпатией, но особой, с высоты своей уникальности или даже превосходства.
20 ноября в Консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова (государственный театр оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории...
Если строго придерживаться фактов, то юбилей Воскресения будет отмечаться на 2 месяца позже настоящего Дня рождения: июльскими...