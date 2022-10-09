Андрей Макаревич

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Звезда фильма «Про Красную Шапочку» возмущена предстоящими концертами рок-музыканта Андрея Макаревича.
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Эмигранту не дают нормально расслабиться в еврейском семейном кругу.
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Все женщины разные, но музыканта, по его словам, привлекают одни и те же
На Международном культурном форуме в Петербурге подписали «Декларацию о правах и свободе дельфинов и китов», в которой говорится о полном запрете на дрессировку морских