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Премьера комедии «Родные» Ильи Аксенова состоялась в понедельник в киноцентре «Октябрь». Создатели фильма ранее выпустили клип на песню «Белые розы». Исполнили песню певица Монеточка и актер Сергей Бурунов, игравшие дочь и отца. В клипе Монеточка перевоплотилась в певицу, а Бурунов – бездомного, который влюблен в звезду.
Певица Монеточка и актер Сергей Бурунов выпустили черно-белый клип на песню «Белые розы» от группы «Ласковый май».
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