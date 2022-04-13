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Певица Монеточка

Шоу-бизнес
В Москве состоялся премьерный показ комедии «Родные» с Буруновым и Монеточкой
Премьера комедии «Родные» Ильи Аксенова состоялась в понедельник в киноцентре «Октябрь». Создатели фильма ранее выпустили клип на песню «Белые розы». Исполнили песню певица Монеточка и актер Сергей Бурунов, игравшие дочь и отца. В клипе Монеточка перевоплотилась в певицу, а Бурунов – бездомного, который влюблен в звезду.   
10 фев 2021 19:49
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