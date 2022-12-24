Стас Костюшкин

У супруги певца теперь два дня рождения.
Экс-солист группы «Чай вдвоем» несколько раз выступал на одной сцене с известной певицей.
Исполнители с удовольствием придут к вам в гости, если вы им согласитесь заплатить.
Молодые люди настроены весьма серьезно.
Трек певицы признали плагиатом.
Певец смутил молодого коллегу.
Муж Королевой показал, как должны общаться «альфа-самцы».
Жена артиста высказалась о тяжелой судьбе «брошенки».
Косметический бренд Mixit решил прекратить сотрудничество с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак.
Пародистка объяснила, почему молчала об этом три дня.
Анна Нетребко показала, какой репертуар она исполняла в 19 лет.
Готовится перепрофилироваться в продавца строительного магазина?
Теперь ввергать народ в счастье юмора станет еще легче
Юмористка, впрочем, чувства юмора не потеряла и там
Подписчицы просто сошли с ума
27 декабря Санкт-Петербургскому государственному детскому музыкальному театру «Зазеркалье» исполняется 25 лет. В 1987 году именно в этот день к новогодним праздникам дети
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Александр Васильевич Петров художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье», заслуженный деятель искусств России, профессор
Ginza project представляет: 30 мая, Джельсомино café Выступление группы «Чай вдвоем» В последний майский день, Джельсомино café дарит всем своим гостям возможность
Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» Дуглас Пэшли СПИН (Падающие звезды) Мюзикл в двух действиях Режиссер-постановщик – з.д.и. РФ Александр