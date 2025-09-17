«Умом Россию не понять»: русские привычки, которые не понятны иностранцам

Русские привычки — это не странности, а живой язык культуры, который не понять иностранцам.

Иностранцы, приезжая в России, удивляются многим вещам, к которым русские люди привыкли и не считают чем-то необычным.

Например, когда кто-то вышел из душа, то тут же слышит слова: «С легким паром!» Иностранцу это кажется странным — поздравлять с обычным мытьем.

Но для русских это целый ритуал, символ легкости и хорошего настроения после бани или душа.

Самолечение — национальные хобби

Русские умеют лечить себя сами — банки, горчичники, малиновое варенье и ромашка в аптечке соседствуют с антибиотиками. Иностранцев это удивляет, пишет lipetsknews.ru.

«Посидеть на дорожку» — маленький экзамен перед поездкой

Перед дорогой принятой минутой посидеть в тишине. Если за это время никто не вспомнит о забытом утюге или документах, значит, можно спокойно ехать.

Высшее образование — на всякий случай

Многие русские идут учиться несколько раз — третье и даже четвертое высшее получают «за галочки». Зачем? Родители считают, что диплом — это как зонтик в дождь: вдруг пригодится.

Часто учат предметы, далекие от будущей работы. Иностранцев такой удивительный подход, но в таких традициях.

Гости — повод для долгих посиделок

Если вас пригласили «на чай», приготовьтесь провести ночь в компании, обсуждая смысл жизни, споря и угощаясь блинами.

Эта традиция идет от предков. Посиделки затягивались надолго, потому что были временем отдыха и общения после тяжелой работы, например сенокоса, пишет Культурология.

Старый Новый год

Еще один Новый год, который отмечается по старому стилю, для многих — возможность поверить в чудо и есть салат оливье. Этом праздник отмечается только в России, пишет Рамблер.

Анекдоты — секретный код

Русские анекдоты — это что-то вроде тайного языка. Рассказать про Вовочку — значит понять друг друга без лишних слов. Сказано сразу, кто «свой» и кто еще учится правилам.

Тосты — маленькие зрелища

Русские тосты — это искусство. В них должно быть все: юмор, драма и мудрость. Иностранцы часто предъявляют претензии, пытаясь подражать, но редко получается то же самое.

Жизнь в одной квартире — как школа дипломатии