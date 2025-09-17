Городовой / Общество / «Умом Россию не понять»: русские привычки, которые не понятны иностранцам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

«Умом Россию не понять»: русские привычки, которые не понятны иностранцам

Опубликовано: 17 сентября 2025 23:02
Русские привычки
«Умом Россию не понять»: русские привычки, которые не понятны иностранцам
Городовой ру

Русские привычки — это не странности, а живой язык культуры, который не понять иностранцам.

Иностранцы, приезжая в России, удивляются многим вещам, к которым русские люди привыкли и не считают чем-то необычным.

Например, когда кто-то вышел из душа, то тут же слышит слова: «С легким паром!» Иностранцу это кажется странным — поздравлять с обычным мытьем.

Но для русских это целый ритуал, символ легкости и хорошего настроения после бани или душа.

Самолечение — национальные хобби

Русские умеют лечить себя сами — банки, горчичники, малиновое варенье и ромашка в аптечке соседствуют с антибиотиками. Иностранцев это удивляет, пишет lipetsknews.ru.

«Посидеть на дорожку» — маленький экзамен перед поездкой

Перед дорогой принятой минутой посидеть в тишине. Если за это время никто не вспомнит о забытом утюге или документах, значит, можно спокойно ехать.

Высшее образование — на всякий случай

Многие русские идут учиться несколько раз — третье и даже четвертое высшее получают «за галочки». Зачем? Родители считают, что диплом — это как зонтик в дождь: вдруг пригодится.

Часто учат предметы, далекие от будущей работы. Иностранцев такой удивительный подход, но в таких традициях.

Гости — повод для долгих посиделок

Если вас пригласили «на чай», приготовьтесь провести ночь в компании, обсуждая смысл жизни, споря и угощаясь блинами.

Эта традиция идет от предков. Посиделки затягивались надолго, потому что были временем отдыха и общения после тяжелой работы, например сенокоса, пишет Культурология.

Старый Новый год

Еще один Новый год, который отмечается по старому стилю, для многих — возможность поверить в чудо и есть салат оливье. Этом праздник отмечается только в России, пишет Рамблер.

Анекдоты — секретный код

Русские анекдоты — это что-то вроде тайного языка. Рассказать про Вовочку — значит понять друг друга без лишних слов. Сказано сразу, кто «свой» и кто еще учится правилам.

Тосты — маленькие зрелища

Русские тосты — это искусство. В них должно быть все: юмор, драма и мудрость. Иностранцы часто предъявляют претензии, пытаясь подражать, но редко получается то же самое.

Жизнь в одной квартире — как школа дипломатии

Три поколения на 40 квадратных метрах — это обычное дело. Это не беда, тренировка терпения и компромиссов.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».