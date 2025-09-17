Когда город сверяет часы: история и тайны пушечного зала в Петербурге

Звуки пушечного выстрела напоминают, что прошлое и настоящее объединяют жителей и гостей города с учетом особенностей и времени.

Еще с основания Санкт-Петербурга в 1703 году в Петропавловской крепости использовали пушку для важных сигналов.

Залпы оповещали горожан в начале и конце рабочего дня и предупреждали об угрозе наводнений. Это было важно в эпоху, когда у многих не было часов, и время объявляли громким звуком.

Как появился полуденный выстрел

Традиция полуденного залпа, известная сейчас, началась чуть более 150 лет назад — в 1865 году. Первый выстрел в полдень прогремел не в крепости, а во дворе Адмиралтейства, пишет kudago.com.

Это было сделано для того, чтобы люди могли проверять время по единому сигналу. Пушка была соединена специальными часами и телеграфным основанием с обсерваторией, чтобы выстрел был ровно в полдень.

Перенос выстрела в Петропавловскую крепость

В 1873 году полуденный выстрел перенесли из Адмиралтейства в Петропавловскую крепость, на Нарышкин бастион.

Там установили пушку весом около 400 пудов, которая потом заменили на более легкую и менее шумную. С тех пор этот ритуал стал частью городской жизни, пишет spbmuseum.ru.

Исторические моменты и символика

Залп использовался в качестве сигнала к началу исторических событий, например, выстрел 25 октября 1917 года знаменовал начало штурма Зимнего дворца.

В советское время традицию прервали, но с 1957 года ее возродили и теперь полуденный выстрел ― официально закрепленная часть городской культуры, пишет Фонтанка.

Зачем нужна пушка сегодня

Сегодняшний полуденный выстрел — это скорее традиция и туристическая достопримечательность. Звук разносится на несколько километров и позволяет сверить часы.

Канониры из Музея истории Санкт-Петербурга производят выстрелы каждый день ровно в полдень. В какие-то даты к участию присоединяются чиновники, четкие горожане и знаменитости.

Особые правила и ограничения