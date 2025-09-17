«Хорошая инициатива, но...»: почему депутаты хотят увеличить отпуск и что это значит для работодателей

Как новая инициатива изменит баланс между работой и жизнью.

В Госдуме обсуждается инициатива по увеличению оплачиваемого отпуска для россиян с 28 до 35 дней, что вызывает неоднозначную реакцию в бизнес-сообществе.

Стресс на работе и устаревший отпуск

Депутаты считают, что базовые четыре недели отпуска стали недостаточными из-за возросшего уровня стресса на работе.

Она отмечает, что законодательная база и постоянное напряжение в различных отраслях труда требуют пересмотра.

“Действующая норма, она может быть приемлема относительно текущего времени с принципиально высоким уровнем возросшей ответственности у людей и факторами стресса”, — добавляет эксперт.

Гибкость и баланс: плюсы для работников

Для работников такая инициатива несет позитивные изменения.

“С одной стороны, для самих работников это очень хорошая инициатива”, — считает Лоикова.

Она предполагает, что более гибкое распределение отпускных дней позволит лучше поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Также упоминается возможность, в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю, эффективнее планировать свободное время.

Бизнес-опасения: кадровая яма и рост расходов

Однако бизнес-сообщество реагирует на предложение неоднозначно.

“У нас и так кадровая яма, дефицит трудовых ресурсов, кадров, да и работодатели опасаются, что дополнительные дни отдыха, они повлекут за собой рост расходов”, — отмечает HR-консультант.

Повышение расходов может отразиться на ценах для потребителей. Кроме того, работодателям придется либо увеличивать штат, либо искать замену на время отсутствия сотрудников.

Поиск баланса и международный опыт

Судьба инициативы будет зависеть от того, удастся ли найти компромисс между интересами работников, бизнеса и возможностями экономики.

Лоикова отмечает, что российские условия отдыха, 28 дней, являются достаточно продолжительными по сравнению с другими странами.

“Посмотрите на Америку. Две недели от силы там человек может иметь”,— приводит она пример.

HR-консультант подчеркивает важность человеческого фактора для экономики и предлагает искать альтернативные пути повышения эффективности и продуктивности сотрудников, например, через оптимизацию графиков работы.