Секреты «Матильды»: как стрелка гадального стола оживала благодаря рукам петербургских мастеров

Петербургские мастера из группы АРТБАГАН создают не просто реквизит, а настоящие произведения искусства, которые оживляют исторические эпохи на экране.

Бутафор и декоратор Олег Тепцов, создатель группы, поделился с порталом «Городовой», как происходила работа над фильмом «Матильда».

Магия «Матильды»: гадальный стол и киноаппарат

“Такой самый большой интересный объект — гадальный стол”, — рассказывает Тепцов о реквизите для фильма «Матильда».

Этот гадальный стол с вращающейся стрелкой, управляемой магнитом, вызвал восторг у немецких коллег.

“Мы ее так сделали, там все немцы были в шоке, когда они увидели. Им понравилось”, — делится мастер.

Стрелка, показывающая буквы, была создана с использованием сложных механизмов:

“Заказывалось на ЧПУ шестеренки, шарики, потом покупали ездили, долго искали этот трос, как для старых автомобилей…”.

Этот стол, по словам Тепцова, даже хранится в музее.

Секреты старинного киноаппарата

Мастера АРТБАГАН также создали для фильма киноаппарат, который, как и гадальный стол попал в музей и даже используется для съемок.

“Он тоже попал вроде в музей. И даже до сих пор, кажется, его эксплуатируют, где-то даже снимают”, — говорит Тепцов.

Этот проектор, имитирующий аппарат старого периода, крутился вручную.

“Все моргало, как бы показывает. И пленка крутилась, все как надо было”, — описывает мастер.

Сам Тепцов даже сыграл роль киномеханика в одной из сцен.

Сложность и история: каждый предмет — произведение

Создание такого реквизита — это кропотливый труд, требующий глубокого погружения в историю.

Несмотря на то, что некоторые объекты, как гадальный стол, были созданы для конкретного фильма, их историческая ценность и мастерство исполнения позволяют им обрести новую жизнь, будь то в музее или на съемочной площадке.